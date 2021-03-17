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Média de 300 por dia

Com aumento da demanda, Linhares expande locais de atendimento para Covid

Segundo a Secretaria de Saúde do município, a média de atendimentos na Unidade Sentinela, que faz a testagem para a Covid-19, está em 300 por dia. Em fevereiro, a média era de 200

Publicado em 17 de Março de 2021 às 10:45

Publicado em 

17 mar 2021 às 10:45
Fila na Unidade Sentinela, em Linhares, na noite desta terça-feira (17)
Fila formada na porta da Unidade Sentinela, em Linhares, na noite desta terça-feira (16) Crédito: Telespectador | TV Gazeta Norte
Prefeitura de Linhares, no Norte do Espírito Santo, anunciou que vai expandir, de uma para sete, a quantidade de unidades que realizam o atendimento e testagem de pacientes com suspeita de Covid-19. O município viu, nas últimas semanas, a média de atendimentos saltar de 200 para 300 por dia na Unidade Sentinela, que recebe os casos suspeitos de coronavírus.
Em fevereiro, o secretário de saúde de Linhares, Saulo Meirelles, afirmou que o número médio de atendimentos na Unidade estava em 200 por dia, e o número de casos confirmados, entre todos os pacientes atendidos, com uma média de 30% a 34%.
Nas últimas semanas, no entanto, o número de atendimentos subiu para 300 e a taxa de casos confirmados para 40%, ou seja, a cada 100 pessoas que fazem o teste de Covid-19, 40 testam positivo.
Em entrevista à TV Gazeta Norte, nesta segunda-feira (16), Meirelles afirmou que a Unidade possui capacidade para atender até 350 pacientes com suspeita de Covid-19, mas que nas últimas semanas tem estado sempre lotada, incluindo nos fins de semana - quando o número de atendimentos caía. 
Uma das unidades de saúde que vai realizar o atendimento
Uma das unidades de saúde que vai realizar os atendimentos Crédito: Felipe Tozatto/Secom

EXPANSÃO DAS UNIDADES

Para dar conta da demanda e melhorar o atendimento, a prefeitura anunciou que irá descentralizar a testagem feita na Unidade Sentinela para outros seis locais. Confira quais são as unidades e o horários de funcionamento de cada uma:
  • Bebedouro - segunda a sexta, das 7h às 21h; sábado e domingo, das 7h às 19h
  • Santa Cruz  - segunda a sexta, das 7h às 17h
  • Interlagos (Caic) - segunda a sexta, das 7h às 17h
  • Interlagos I (próximo ao novo Complexo Esportivo) - segunda a sexta, das 7h às 17h
  • Lagoa do Meio - segunda a sexta, das 7h às 17h
  • Planalto - segunda a sexta, das 7h às 17h
Em caso de suspeita da Covid-19, e estando dentro dos dias de sintomas, o morador deve ir à Unidade de Saúde mais próxima do seu bairro, para realizar o teste rápido para detecção do vírus, não sendo necessário ir direto para a Unidade Sentinela. Segundo a prefeitura, o paciente só deve se encaminhar à Unidade Sentinela em caso de sintoma mais grave, como falta de ar.
A Unidade Sentinela funciona anexa ao Hospital Geral de Linhares (HGL) e é voltada para o atendimento de casos leves e moderados da Covid-19 e outras síndromes gripais.
Nos atendimentos, além da realização do teste rápido, o paciente recebe o protocolo medicamentoso, quando há indicação do profissional médico. Se o paciente não estiver nos dias de sintomas para realização do exame para detecção da Covid-19, ele será atendido e orientado a retornar na data correta para realização do exame.

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OCUPAÇÃO DE LEITOS

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde , todos os três hospitais do município que recebem pacientes com Covid-19 estão com alta demanda por leitos de UTI. Até esta terça-feira (16), o Hospital Geral de Linhares (HGL) estava com 16 leitos de UTI ocupados, dos 20 existentes, já o Hospital Rio Doce estava com todos os 10 leitos ocupados, e o Hospital Particular Unimed, com 4 ocupados, dos 5 existentes.

CORONAVÍRUS E VACINAÇÃO 

Segundo dados do Painel Covid-19 do governo do ES, Linhares tem, até esta quarta-feira (17), 17.167 casos da doença confirmados, 16.313 casos curados e 230 óbitos.
De acordo com as últimas informações sobre a vacinação, divulgados pela prefeitura no dia 11 de março, Linhares vacinou 7.046 pessoas, das quais 2.526 receberam a segunda dose. 

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