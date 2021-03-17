Com aumento da demanda, Linhares expande locais de atendimento para Covid

Fila formada na porta da Unidade Sentinela, em Linhares, na noite desta terça-feira (16) Crédito: Telespectador | TV Gazeta Norte

Em fevereiro, o secretário de saúde de Linhares, Saulo Meirelles, afirmou que o número médio de atendimentos na Unidade estava em 200 por dia, e o número de casos confirmados, entre todos os pacientes atendidos, com uma média de 30% a 34%.

Nas últimas semanas, no entanto, o número de atendimentos subiu para 300 e a taxa de casos confirmados para 40%, ou seja, a cada 100 pessoas que fazem o teste de Covid-19, 40 testam positivo.

Em entrevista à TV Gazeta Norte, nesta segunda-feira (16), Meirelles afirmou que a Unidade possui capacidade para atender até 350 pacientes com suspeita de Covid-19, mas que nas últimas semanas tem estado sempre lotada, incluindo nos fins de semana - quando o número de atendimentos caía.

Uma das unidades de saúde que vai realizar os atendimentos Crédito: Felipe Tozatto/Secom

EXPANSÃO DAS UNIDADES

Para dar conta da demanda e melhorar o atendimento, a prefeitura anunciou que irá descentralizar a testagem feita na Unidade Sentinela para outros seis locais. Confira quais são as unidades e o horários de funcionamento de cada uma:

Bebedouro - segunda a sexta, das 7h às 21h; sábado e domingo, das 7h às 19h

Santa Cruz - segunda a sexta, das 7h às 17h

Interlagos (Caic) - segunda a sexta, das 7h às 17h

Interlagos I (próximo ao novo Complexo Esportivo) - segunda a sexta, das 7h às 17h

Lagoa do Meio - segunda a sexta, das 7h às 17h

Planalto - segunda a sexta, das 7h às 17h

Em caso de suspeita da Covid-19, e estando dentro dos dias de sintomas, o morador deve ir à Unidade de Saúde mais próxima do seu bairro, para realizar o teste rápido para detecção do vírus, não sendo necessário ir direto para a Unidade Sentinela. Segundo a prefeitura, o paciente só deve se encaminhar à Unidade Sentinela em caso de sintoma mais grave, como falta de ar.

A Unidade Sentinela funciona anexa ao Hospital Geral de Linhares (HGL) e é voltada para o atendimento de casos leves e moderados da Covid-19 e outras síndromes gripais.

Nos atendimentos, além da realização do teste rápido, o paciente recebe o protocolo medicamentoso, quando há indicação do profissional médico. Se o paciente não estiver nos dias de sintomas para realização do exame para detecção da Covid-19, ele será atendido e orientado a retornar na data correta para realização do exame.

OCUPAÇÃO DE LEITOS

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde , todos os três hospitais do município que recebem pacientes com Covid-19 estão com alta demanda por leitos de UTI. Até esta terça-feira (16), o Hospital Geral de Linhares (HGL) estava com 16 leitos de UTI ocupados, dos 20 existentes, já o Hospital Rio Doce estava com todos os 10 leitos ocupados, e o Hospital Particular Unimed, com 4 ocupados, dos 5 existentes.

CORONAVÍRUS E VACINAÇÃO

Segundo dados do Painel Covid-19 do governo do ES, Linhares tem, até esta quarta-feira (17), 17.167 casos da doença confirmados, 16.313 casos curados e 230 óbitos.