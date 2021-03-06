Secretária de Educação de Linhares testa positivo para a Covid-19

A secretária municipal de Educação de Linhares, Maria Olímpia Dalvi Rampinelli, testou positivo para o novo coronavírus e precisou se afastar das atividades na pasta. A informação foi confirmada pela prefeitura, na tarde deste sábado (6).
Segundo a administração municipal, ela foi diagnosticada com a Covid-19 na última semana. "A secretária não apresenta sintomas graves da doença e cumpre isolamento domiciliar de quarentena, seguindo as recomendações e protocolos médicos das equipes de Vigilância Epidemiológica".
Maria Olímpia permanece no cargo e segue com suas atividades em home office. A expectativa é de que ela retorne às atividades na próxima semana.
CORONAVÍRUS EM LINHARES
Segundo dados do Painel Covid, mantido pela Sesa e atualizado neste sábado (5), Linhares contabiliza 16.276 casos do novo coronavírus, desde o início da pandemia. Do total, 15.635 pessoas foram consideradas curadas e outras 224 morreram em decorrência da doença. No município, a taxa de letalidade é de 1,4%, abaixo da média no Estado, que está em 2%, segundo informações do Painel Covid-19. Ainda de acordo com o sistema, Linhares já aplicou 8.157 doses das vacinas.
PANDEMIA NO ES
Dados atualizados pela Secretaria de Estado da Saúde na tarde deste sábado (6) mostram que a Covid-19 já matou 6.538 pessoas no Espírito Santo. Em 24 horas, o Estado registrou 12 mortes e mais de 1,3 mil novos casos.