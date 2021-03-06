Coronavírus: ES registra 6.538 mortes e passa dos 334 mil casos

Número de infectados com o novo coronavírus voltou a aumentar Crédito: Fernando Madeira

Nas últimas 24 horas, foram identificados 1.324 novos casos, chegando a 334.214 pessoas infectadas no total.

Na lista dos municípios mais afetados, Vila Velha continua sendo o que tem mais pessoas infectadas: 43.023 Serra aparece em segundo, com 41.884 confirmações da doença, seguido por Vitória (36.889) e Cariacica (26.031).

No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 5.629 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (4.832), em Vila Velha.

Até este sábado, mais de 997 mil testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 315.026. A taxa de letalidade da doença se mantém em 2% no Estado.

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