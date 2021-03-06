Coronavírus: ES registra 6.538 mortes e passa dos 334 mil casos

Mais 12 mortes foram registradas no Espírito Santo neste sábado (06), totalizando 6.538 óbitos provocados pelo novo coronavírus desde o início da pandemia, em março de 2020. Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Nas últimas 24 horas, foram identificados 1.324 novos casos, chegando a 334.214 pessoas infectadas no total.
Na lista dos municípios mais afetados, Vila Velha continua sendo o que tem mais pessoas infectadas: 43.023 Serra aparece em segundo, com 41.884 confirmações da doença, seguido por Vitória (36.889) e Cariacica (26.031).
No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 5.629 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (4.832), em Vila Velha.
Até este sábado, mais de 997 mil testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 315.026. A taxa de letalidade da doença se mantém em 2% no Estado.
VACINAÇÃO
A vacinação contra a Covid-19 começou. De acordo com o portal coronavirus.es.gov.br, 139.159 pessoas receberam a primeira dose. E 34.398 a segunda dose do imunizante.