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Pandemia

Coronavírus: ES registra 6.538 mortes e passa dos 334 mil casos

Segundo a Secretaria Estado da Saúde (Sesa), foram 12 mortes e 1.324 novos casos em apenas 24 horas

Publicado em 06 de Março de 2021 às 17:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mar 2021 às 17:34
Imagens da chegada dos pacientes de Manaus infectados pelo coronavírus ao Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra
Número de infectados com o novo coronavírus voltou a aumentar Crédito: Fernando Madeira
Mais 12 mortes foram registradas no Espírito Santo neste sábado (06), totalizando 6.538 óbitos provocados pelo novo coronavírus desde o início da pandemia, em março de 2020. Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)
Nas últimas 24 horas, foram identificados 1.324 novos casos, chegando a 334.214 pessoas infectadas no total.

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Na lista dos municípios mais afetados, Vila Velha continua sendo o que tem mais pessoas infectadas: 43.023 Serra aparece em segundo, com 41.884 confirmações da doença, seguido por Vitória (36.889) e Cariacica (26.031). 
No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 5.629 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (4.832), em Vila Velha. 
Até este sábado, mais de 997 mil testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 315.026. A taxa de letalidade da doença se mantém em 2% no Estado. 

VACINAÇÃO

A vacinação contra a Covid-19 começou. De acordo com o portal coronavirus.es.gov.br, 139.159 pessoas receberam a primeira dose. E 34.398 a segunda dose do imunizante.

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