Mapa de risco 12 Crédito: Governo do Espírito Santo

Your browser does not support the audio element. Covid-19: 14 cidades do ES saem do risco baixo e Ibatiba entra em alerta

Dos 78 municípios capixabas, 14 cidades passaram do risco baixo para risco moderado. O município de governo do Espírito Santo divulgou, na noite desta sexta-feira (5), o 47º Mapa de Risco da Covid-19, que vai ter vigência a partir de segunda-feira (8) até o próximo domingo (14).. O município de Ibatiba , que estava em risco moderado, passou para risco alto.

Entre as cidades que tiveram uma piora na situação da pandemia estão Linhares e São Mateus, os principais da Região Norte, assim como o extremo sul, como Guaçuí, Alegre e Muniz Freire.

A Matriz de Risco de Convivência considera no eixo de ameaça: o coeficiente de casos ativos por município dos últimos 28 dias, além da quantidade de testes realizados por grupo de mil habitantes e a média móvel de óbitos dos últimos 14 dias.

Já o eixo de vulnerabilidade considera a taxa de ocupação de leitos potenciais de UTI exclusivos para tratamento da Covid-19, isto é, a disponibilidade máxima de leitos para tratamento da doença. A estratégia de mapeamento de risco teve início no dia 20 de abril.

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DE TODOS OS MUNICÍPIOS A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA (08)

O Mapa de Risco segue as orientações dos boletins epidemiológicos do Ministério da Saúde e recomendações da equipe de especialistas do Centro de Comando e Controle (CCC) Covid-19 no Espírito Santo, que é composto pelo Corpo de Bombeiros Militar, Defesa Civil, Secretaria da Saúde (Sesa), Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). As decisões adotadas pelo Governo do Estado seguem parâmetros técnicos.

Risco baixo: Alfredo Chaves, Atílio Vivácqua, Bom Jesus do Norte, Castelo, Conceição da Barra, Conceição do Castelo, Ibiraçu, Ibitirama, Irupi, Itaguaçu, Iúna, Jaguaré, Jerônimo Monteiro, Laranja da Terra, Linhares, Mantenópolis, Marataízes, Mimoso do Sul, Muqui, Nova Venécia, Pinheiros, Ponto Belo, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, São Gabriel da Palha, São José do Calçado e São Mateus.

Risco moderado: Afonso Cláudio, Água Doce do Norte, Águia Branca, Alegre, Alto Rio Novo, Anchieta, Apiacá, Aracruz, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Brejetuba, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Ecoporanga, Fundão, Governador Lindenberg, Guaçuí, Guarapari, Iconha, Itapemirim, Itarana, João Neiva, Marechal Floriano, Marilândia, Montanha, Mucurici, Muniz Freire, Pancas, Pedro Canário, Piúma, Presidente Kennedy, Rio Bananal, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São Domingos do Norte, São Roque do Canaã, Serra, Sooretama, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Pavão, Vila Valério, Vila Velha e Vitória.