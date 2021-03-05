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Mapa de risco

Covid-19: 14 cidades do ES saem do risco baixo e Ibatiba entra em alerta

O mapa foi divulgado no início da noite desta sexta-feira (05) e tem validade entre os dias 08 e 14 de março

Publicado em 05 de Março de 2021 às 18:24

Glacieri Carraretto

Glacieri Carraretto

Publicado em 

05 mar 2021 às 18:24
Mapa de risco 08 03 21
Mapa de risco 12 Crédito: Governo do Espírito Santo
Covid-19: 14 cidades do ES saem do risco baixo e Ibatiba entra em alerta
governo do Espírito Santo divulgou, na noite desta sexta-feira (5), o 47º Mapa de Risco da Covid-19, que vai ter vigência a partir de segunda-feira (8) até o próximo domingo (14). Dos 78 municípios capixabas, 14 cidades passaram do risco baixo para risco moderado. O município de Ibatiba, que estava em risco moderado, passou para risco alto. 
Entre as cidades que tiveram uma piora na situação da pandemia estão Linhares  e São Mateus, os principais da Região Norte, assim como o extremo sul, como Guaçuí, Alegre e Muniz Freire. 

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A Matriz de Risco de Convivência considera no eixo de ameaça: o coeficiente de casos ativos por município dos últimos 28 dias, além da quantidade de testes realizados por grupo de mil habitantes e a média móvel de óbitos dos últimos 14 dias.
Já o eixo de vulnerabilidade considera a taxa de ocupação de leitos potenciais de UTI exclusivos para tratamento da Covid-19, isto é, a disponibilidade máxima de leitos para tratamento da doença. A estratégia de mapeamento de risco teve início no dia 20 de abril.

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DE TODOS OS MUNICÍPIOS A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA (08)

O Mapa de Risco segue as orientações dos boletins epidemiológicos do Ministério da Saúde e recomendações da equipe de especialistas do Centro de Comando e Controle (CCC) Covid-19 no Espírito Santo, que é composto pelo Corpo de Bombeiros Militar, Defesa Civil, Secretaria da Saúde (Sesa), Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). As decisões adotadas pelo Governo do Estado seguem parâmetros técnicos.
Risco baixo: Alfredo Chaves, Atílio Vivácqua, Bom Jesus do Norte, Castelo, Conceição da Barra, Conceição do Castelo, Ibiraçu, Ibitirama, Irupi, Itaguaçu, Iúna, Jaguaré, Jerônimo Monteiro, Laranja da Terra, Linhares, Mantenópolis, Marataízes, Mimoso do Sul, Muqui, Nova Venécia, Pinheiros, Ponto Belo, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, São Gabriel da Palha, São José do Calçado e São Mateus.
Risco moderado: Afonso Cláudio, Água Doce do Norte, Águia Branca, Alegre, Alto Rio Novo, Anchieta, Apiacá, Aracruz, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Brejetuba, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Ecoporanga, Fundão, Governador Lindenberg, Guaçuí, Guarapari, Iconha, Itapemirim, Itarana, João Neiva, Marechal Floriano, Marilândia, Montanha, Mucurici, Muniz Freire, Pancas, Pedro Canário, Piúma, Presidente Kennedy, Rio Bananal, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São Domingos do Norte, São Roque do Canaã, Serra, Sooretama, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Pavão, Vila Valério, Vila Velha e Vitória.
Risco alto: Ibatiba

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