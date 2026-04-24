Movimentação de veículos dobra e de cargas de offshore triplica no Porto de Vitória

A movimentação de cargas no complexo portuário de Vitória chegou a quase 2 milhões de toneladas nos três primeiros meses deste ano. O resultado representa um crescimento de 5% em relação ao mesmo período de 2025.





Entre as cargas movimentadas, o destaque fica para a de veículos, que dobrou de janeiro a março nos portos de Vitória e Vila Velha, e em cargas do setor offshore, que cresceram 202% no mesmo período.





Segundo a Vports, que opera o complexo portuário, o resultado das cargas offshore reflete o aquecimento da indústria de óleo e gás e a maior demanda por suporte logístico especializado.





A Vports apresentou ainda resultados em outras categorias. Na cadeia mineral, os concentrados minerais registraram alta de 108%, enquanto o ferro gusa avançou 94%. No segmento de rochas ornamentais, o granito em bloco teve crescimento de 60%, reforçando a relevância do Espírito Santo no mercado nacional e internacional.