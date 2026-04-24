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Logística

Movimentação de veículos dobra e de cargas de offshore triplica no Porto de Vitória

A Vports movimentou quase 2 milhões de toneladas no primeiro trimestre do ano no Espírito Santo, com crescimento de 5% em relação ao mesmo período de 2025

Publicado em 24 de Abril de 2026 às 16:35

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

24 abr 2026 às 16:35
Vports tem alta na movimentação de cargas
Vports registra alta na movimentação de cargas no começo deste ano. Divulgação/Vports

A movimentação de cargas no complexo portuário de Vitória chegou a quase 2 milhões de toneladas nos três primeiros meses deste ano. O resultado representa um crescimento de 5% em relação ao mesmo período de 2025. 


Entre as cargas movimentadas, o destaque fica para a de veículos, que dobrou de janeiro a março nos portos de Vitória e Vila Velha, e em cargas do setor offshore, que cresceram 202% no mesmo período. 


Segundo a Vports, que opera o complexo portuário, o resultado das cargas offshore reflete o aquecimento da indústria de óleo e gás e a maior demanda por suporte logístico especializado.


A Vports apresentou ainda resultados em outras categorias. Na cadeia mineral, os concentrados minerais registraram alta de 108%, enquanto o ferro gusa avançou 94%. No segmento de rochas ornamentais, o granito em bloco teve crescimento de 60%, reforçando a relevância do Espírito Santo no mercado nacional e internacional.

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Outras cargas também contribuíram para o desempenho positivo, como fertilizantes (+45%), além da movimentação de máquinas (+83%) e equipamentos (+39%).


A movimentação de veículos dobrou no período, com crescimento de 100% em relação ao mesmo período do ano passado, consolidando o porto como alternativa competitiva para operações de importação e distribuição no país.


“O resultado do trimestre demonstra não apenas o crescimento da movimentação, mas principalmente a consolidação de uma operação cada vez mais diversificada e preparada para atender diferentes cadeias produtivas no trimestre em que o Porto de Vitória comemora 120 anos. Seguimos investindo em eficiência, infraestrutura e inovação para ampliar a competitividade do porto”, afirma Gustavo Serrão, CEO da Vports.

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