Médico do Sul do ES morre vítima de complicações da Covid-19

Segundo a prefeitura de Marataízes, o médico atuava na atenção primária do município. Jackson tinha 62 anos e chegou a ser considerado curado da Covid-19 quando contraiu uma pneumonia e não resistiu. Ele estava internado em um hospital da região.

O prefeito de Marataízes, Robertino Batista da Silva lamentou a morte do profissional. “Nosso coração chora mais uma perda... Deus conforte os corações de toda a família, amigos e admiradores do Dr. Jackson Fernando Jacques. Estamos de luto”, publicou o prefeito.

No município vizinho, Itapemirim, o prefeito Thiago Peçanha também manifestou pesar pelo falecimento do médico. “É com grande consternação que o Município de Itapemirim e o Prefeito Dr Thiago, manifestam o mais profundo pesar pelo falecimento do médico JACKSON FERNANDO JACQUES, falecido na noite desta quinta-feira, 04 de março, vítima de COVID-19. O município decreta luto oficial de três dias. Dr Jackson Fernando Jacques tinha 62 anos, era um excelente médico, atuou por muitos anos na antiga maternidade do hospital Santa Helena, na sede do município, com a transferência da maternidade para o Hospital Menino Jesus, passou a atuar por lá. Dedicou muitos anos da vida realizando pré-natal nas unidades de saúde de Itapemirim”, divulgou o município nas redes sociais.