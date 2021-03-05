Carreta perde freio e arrasta carro em Cachoeiro de Itapemirim

Os moradores de uma rua do bairro Jardim Itapemirim, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, levaram um susto enorme no início da tarde desta sexta-feira (05). Uma carreta desceu uma rua que fica próxima ao posto de saúde e atingiu um carro que estava estacionado.
Nilson Costa, que é morador do local, registrou como o Fiat Uno ficou após a batida. “A carreta perdeu o freio, pegou o carro que estava estacionado e arrastou ele uns 500 metros, pela marca que ficou no moro”, comentou.
A Polícia Militar foi acionada e segundo os militares, não foi preciso acionar os bombeiros já que não houve feridos. Os policiais não informaram a situação do motorista da carreta.