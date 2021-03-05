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Susto

Carreta perde freio e arrasta carro em Cachoeiro de Itapemirim

O Fiat Uno, que estava estacionado, foi arrastado por cerca de 500 metros. Por sorte ninguém ficou ferido no acidente

Publicado em 05 de Março de 2021 às 15:17

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

05 mar 2021 às 15:17
Carreta perde freio e arrasta carro em Cachoeiro
Carreta perde freio e arrasta carro em Cachoeiro Crédito: Leitor/A Gazeta
Os moradores de uma rua do bairro Jardim Itapemirim, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, levaram um susto enorme no início da tarde desta sexta-feira (05). Uma carreta desceu uma rua que fica próxima ao posto de saúde e atingiu um carro que estava estacionado.
Nilson Costa, que é morador do local, registrou como o Fiat Uno ficou após a batida. “A carreta perdeu o freio, pegou o carro que estava estacionado e arrastou ele uns 500 metros, pela marca que ficou no moro”, comentou.
Polícia Militar foi acionada e segundo os militares, não foi preciso acionar os bombeiros já que não houve feridos. Os policiais não informaram a situação do motorista da carreta. 

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