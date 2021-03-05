Homem de 50 anos morre após ser atropelado em Marataízes

Um homem morreu na noite desta quinta-feira (5) após ter sido atropelado no Centro de Marataízes, no litoral Sul do Espírito Santo. Ele chegou a ser socorrido por uma ambulância do município para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde recebeu os primeiros atendimentos, mas não resistiu aos ferimentos.
Segundo informações da Polícia Militar, o atropelamento teria sido à tarde, em frente a um supermercado, mas a equipe só foi acionada à noite, pela UPA. A vítima, identificada como Robin de Lima Nobre, tinha 50 anos.
A esposa de Robin informou à polícia que o veículo que atropelou o marido dela não foi identificado e que o motorista teria fugido do local sem prestar socorro.