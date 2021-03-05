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Sul do ES

Homem de 50 anos morre após ser atropelado em Marataízes

Segundo informações da PM, o atropelamento teria sido à tarde, em frente a um supermercado, mas a equipe só foi acionada à noite, pela UPA

Publicado em 05 de Março de 2021 às 11:01

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

05 mar 2021 às 11:01
Mulher é baleada após assalto em Marataízes
A vítima foi socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento do município Crédito: Prefeitura de Marataízes
Um homem morreu na noite desta quinta-feira (5) após ter sido atropelado no Centro de Marataízes, no litoral Sul do Espírito Santo. Ele chegou a ser socorrido por uma ambulância do município para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde recebeu os primeiros atendimentos, mas não resistiu aos ferimentos.
Segundo informações da Polícia Militar, o atropelamento teria sido à tarde, em frente a um supermercado, mas a equipe só foi acionada à noite, pela UPA. A vítima, identificada como Robin de Lima Nobre, tinha 50 anos. 
A esposa de Robin informou à polícia que o veículo que atropelou o marido dela não foi identificado e que o motorista teria fugido do local sem prestar socorro. 

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