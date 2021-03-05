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Protesto

Com gasolina cara, motoristas de aplicativo pedem reajuste na tarifa em Vitória

Categoria alega que recebe valores sem correção há cerca de cinco anos. Carreata saiu da Praça do Papa e seguiu pelas ruas da Capital

Publicado em 05 de Março de 2021 às 12:27

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

05 mar 2021 às 12:27
Motoristas de aplicativos fazem protesto pedindo reajuste nas tarifas, em Vitória
Motoristas de aplicativos fazem protesto pedindo reajuste nas tarifas Crédito: Ricardo Medeiros
Motoristas de aplicativo fazem um protesto em Vitória na manhã desta sexta-feira (5). Eles pedem reajuste nas tarifas pagas pelas empresas aos profissionais. Dezenas de veículos saíram em carreata da Praça do Papa, na Enseada do Suá, pelas ruas da Capital.
De acordo com o motorista de aplicativo e um dos organizadores da manifestação, Augusto Azevedo, as taxas pagas aos motoristas são as mesmas desde o início da operação no Espírito Santo, há cerca de cinco anos.
“De cinco anos para cá, quando a Uber chegou e um ano depois a 99, o combustível era R$ 3,50, hoje já está quase R$ 6. O GNV (Gás Natural Veicular) era R$ 1,90 e hoje está R$ 3,50. Então, não está dando para os motoristas rodarem. Não tem reajuste, está muito defasada a tarifa. Estamos protestando pela melhoria das tarifas para poder rodar”, disse.

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Augusto lembra também que todo o custo de manutenção dos carros é pago pelos motoristas. Ele reclama ainda da baixa tarifa paga pela empresa por quilômetro rodado.
“A manutenção é toda pelo motorista. Óleo, pneu, tudo é do motorista, não é dos aplicativos. Tem motorista com muita dificuldade, que ainda trabalha com carro alugado. Hoje a Uber e os aplicativos pagam R$ 0,84 por quilômetro. Até o passageiro concorda que isso é pouco”, reclamou.

O QUE DIZEM AS EMPRESAS

Demandada pela reportagem, a 99 esclareceu, por volta das 17h30, que está aberta ao diálogo e que prioriza a melhoria contínua dos ganhos dos motoristas parceiros. Em nota afirmou que a empresa viabiliza parcerias e condições especiais nos preços dos combustíveis, manutenção de carros e aluguel com agências para reduzir os gastos dos parceiros. "Um exemplo disso é o desconto de 5% em postos Shell. Estamos acompanhando de perto o movimento de alta dos combustíveis e abertos ao diálogo com motoristas e governo para construir uma solução que seja benéfica para todos. Entendemos que nossa contribuição deve ser reduzindo o custo que os parceiros e parceiras têm e trazendo mais eficiência para suas rotinas", afirmou a empresa.
A reportagem também entrou em contato com a empresa Uber para um posicionamento sobre a reivindicação dos motoristas que participam do protesto. Assim que houver resposta, esta matéria será atualizada.
Com informações do fotojornalista Ricardo Medeiros
Motoristas de aplicativos fazem protesto pedindo reajuste nas tarifas, em Vitória
Motoristas de aplicativos fazem protesto pedindo reajuste nas tarifas Crédito: Ricardo Medeiros

Atualização

05/03/2021 - 5:52
A empresa 99 se manifestou por nota. O texto foi atualizado.

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