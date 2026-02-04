Carro fica preso entre caminhão e barranco após acidente na BR 101 no Sul do ES
Publicado em 04/02/2026 às 17h02
Um carro foi prensado entre um caminhão e um barranco na BR 101, em Rio Novo do Sul, Sul do Espírito Santo, no início da tarde desta quarta-feira (4). De acordo com a Ecovias Capixaba, o acidente ocorreu por volta de 13h e envolveu três veículos, mas ninguém ficou ferido.
A faixa norte da pista, sentido Vitória, foi interditada e liberada às 15h após a remoção dos veículos, segundo a PRF.