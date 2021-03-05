Identificada mulher trans encontrada morta em Itapemirim

A Polícia Civil informou que "o caso segue sendo investigado, por meio da Delegacia de Polícia de Itapemirim e, até o momento, a autoria e a motivação são desconhecidas".

A população que tiver informações sobre o caso pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. A Polícia Civil destaca que o Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.