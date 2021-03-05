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Sul do ES

Identificada mulher trans encontrada morta em Itapemirim

Segundo informações da Delegacia de Polícia Civil do município, ela era conhecida como Mikelly e foi encontrada com marcas de tiros

Publicado em 05 de Março de 2021 às 12:57

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

05 mar 2021 às 12:57
A Polícia Civil informou que até o momento a autoria e a motivação são desconhecidas
Identificada mulher trans encontrada morta em Itapemirim Crédito: Arquivo pessoal/Delegacia de Itapemirim
Foi identificada a mulher trans encontrada morta às margens de uma estrada na zona rural de ItapemirimSul do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (4). Segundo informações da Delegacia de Polícia Civil do município, ela era conhecida como Mikelly.
vítima estava com diversas marcas de tiros e foi encontrada por populares, por volta das 8h30, em uma estrada rural, perto da Fazenda Ouvidor, na região de Safra.
A Polícia Civil informou que "o caso segue sendo investigado, por meio da Delegacia de Polícia de Itapemirim e, até o momento, a autoria e a motivação são desconhecidas".
A população que tiver informações sobre o caso pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. A Polícia Civil destaca que o Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.

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