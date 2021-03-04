Corpo de transexual é encontrado em estrada na zona rural de Itapemirim

O corpo de uma transexual foi encontrado com diversas marcas de tiros, às margens de uma estrada na zona rural de Itapemirim, Sul do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (4). A Polícia Militar foi acionada por populares.
A vítima foi encontrada às 8h30 em um uma estrada rural, próximo à Fazenda Ouvidor, na região de Safra. A Polícia Civil também foi acionada e o corpo encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.
Ainda não há identificação da vítima e, até o momento, segundo a delegacia de Itapemirim, ninguém foi preso pelo crime.