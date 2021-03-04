Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência

Corpo de transexual é encontrado em estrada na zona rural de Itapemirim

Segundo a polícia, o corpo tinha diversas marcas de tiro. Ainda não há identificação da vítima

Publicado em 04 de Março de 2021 às 15:22

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

04 mar 2021 às 15:22
Delegacia de Itapemirim, onde caso é investigado
Delegacia de Itapemirim, onde caso é investigado Crédito: Divulgação
O corpo de uma transexual foi encontrado com diversas marcas de tiros, às margens de uma estrada na zona rural de Itapemirim,  Sul do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (4). A Polícia Militar foi acionada por populares.
A vítima foi encontrada às 8h30 em um uma estrada rural, próximo à Fazenda Ouvidor, na região de Safra. A Polícia Civil também foi acionada e o corpo encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.
Ainda não há identificação da vítima e, até o momento, segundo a delegacia de Itapemirim, ninguém foi preso pelo crime.

Veja Também

Setor de rochas no ES: em uma semana, 3 trabalhadores morreram e 1 está UTI

Motociclista é perseguido pela PRF e flagrado com arma na BR 101

Suspeito de tráfico internacional de armas é preso em SP com destino ao ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

crime homicídio Itapemirim Polícia Civil ES Sul Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados