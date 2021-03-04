Setor de rochas no ES: em uma semana, 3 trabalhadores morreram e 1 está UTI

Três trabalhadores do setor de rochas morreram no Sul do ES Crédito: Montagem/ A Gazeta

Para o presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Mármore e Granito do Espírito Santo (Sindimármore), Messias Morais Pizeta, o aumento da produção do setor pode ser um influenciador para o número de acidentes.

“A gente vem recebendo reclamação que está aumentando muito o ritmo de produção, porque o setor precisa vender e o trabalhador tem que trabalhar em ritmo acelerado ou até em acúmulo de função. Então, essa pressão vem contribuir para o número de acidentes de trabalho”, disse Pizeta, em entrevista à TV Gazeta.

Ele explicou que em todos acidentes o sindicato vai à empresa em busca de informações, no intuito de evitar que se repita a ocorrência. “Encaminhamos as informações para o Ministério do Trabalho e procuramos a família para colocar o sindicato à disposição. Mas, às vezes, a gente não tem abertura na empresa para averiguar como foi o acidente”, informou o presidente.

O assessor jurídico do Sindicato da Indústria de Rochas Ornamentais, Cal e Calcários do Espírito Santo (Sindirochas) - sindicato que representa as empresas -, Henrique Nelson Ferreira, destacou que as normas são rígidas para os empregados e empregadores e que todos precisam fazer a sua parte.

“Todos os envolvidos têm uma ação a cumprir. Um aumento da produção, por exemplo, deve ser feito de forma correta, com cuidados e cautelas. Nós sabemos que qualquer acidente tem uma multiplicidade de fatores, como esquecimento, pressa. As empresas devem fazer a investigação por meio da Cipa (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) ou de um funcionário responsável”, disse Ferreira, em entrevista à TV Gazeta.

O assessor disse ainda que o sindicato oferece treinamento, orientação e assistência às empresas. “O objetivo é acidente zero. É um momento de muita atenção, porque um instante pode ser uma vida que se perde”, completou Ferreira.

ACIDENTE EM VARGEM ALTA

Em Vargem Alta, o acidente foi na última quinta-feira (25), quando morreram dois trabalhadores . Jair Marconcini Mozer, de 41 anos, e Adriano Pizetto, de 18 anos, foram atingidos por chapas de granito enquanto atuavam em uma empresa do setor de rochas. Jair trabalhava há 17 anos na empresa e Adriano há 30 dias. Na ocasião, a empresa informou que estavam todos muito abalados e que não conseguiam se manifestar. Afirmou ainda que estava concentrando a atenção em dar todo apoio possível aos familiares.

Jair Marconcini Mozer e Adriano Pizetto estavam trabalhando quando foram atingidos Crédito: Arquivo pessoal

ACIDENTE EM ALEGRE

No município de Alegre, Sebastião Machado, de 58 anos, morreu na tarde desta terça-feira (2) . O acidente aconteceu durante a extração de rochas, na localidade de Santa Angélica. Ele trabalhava há mais de 20 anos no setor. A empresa informou, por meio de nota, que, infelizmente, foi uma fatalidade e que está dando toda a assistência possível para a família.

Trabalhador morre atingido por granito em Alegre Crédito: Arquivo pessoal

ACIDENTE EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

O acidente em Cachoeiro aconteceu na tarde desta quarta-feira (3), na localidade de Morro Grande . Antônio Felipe Oliveira Patrocínio, de 23 anos, está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital Santa Casa de Misericórdia. Ele é um prestador de serviço e estava a trabalho quando foi atingido pela chapa de granito. A empresa, que fica na localidade de Morro Grande, informou que não irá se pronunciar sobre o ocorrido.

Antônio Felipe Oliveira Patrocínio tem 23 anos Crédito: Arquivo pessoal

MORTE EM ARACRUZ