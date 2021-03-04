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Cachoeiro

Trabalhador está na UTI após acidente com chapa de granito no ES

Em uma semana, este é o terceiro acidente envolvendo o setor de rochas na Região Sul do Espírito Santo. Três trabalhadores morreram

Publicado em 04 de Março de 2021 às 12:05

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

04 mar 2021 às 12:05
Em uma semana, este é o terceiro acidente na região Sul do Estado. Três trabalhadores morreram
Antônio Felipe Oliveira Patrocínio tem 23 anos Crédito: Arquivo pessoal
Um trabalhador está internado em estado grave após ser atingido por uma chapa de granito, na tarde desta quarta-feira (3), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O jovem de 23 anos está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital Santa Casa de Misericórdia.
Segundo a família, Antônio Felipe Oliveira Patrocínio não é funcionário da empresa onde aconteceu o acidente. Ele é um prestador de serviço e estava trabalhando quando foi atingido pela chapa de granito.
A família disse ainda que não sabe como ocorreu o acidente, apenas que a chapa de granito teria caído em cima dele. Amigos estão pedindo oração nas redes sociais pela recuperação do jovem. A empresa, que fica na localidade de Morro Grande, informou que não irá se pronunciar sobre o ocorrido.

TERCEIRO ACIDENTE EM UMA SEMANA

Em uma semana, este é o terceiro acidente no setor de mármore e granito no Sul do Estado. Na última quinta-feira (25), dois trabalhadores morreram em Vargem Alta. Já nesta terça-feira (2), em outro acidente, um funcionário morreu em Alegre, também atingido por pedra de granito.

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