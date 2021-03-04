Trabalhador está na UTI após acidente com chapa de granito no ES

Um trabalhador está internado em estado grave após ser atingido por uma chapa de granito, na tarde desta quarta-feira (3), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O jovem de 23 anos está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital Santa Casa de Misericórdia.
Segundo a família, Antônio Felipe Oliveira Patrocínio não é funcionário da empresa onde aconteceu o acidente. Ele é um prestador de serviço e estava trabalhando quando foi atingido pela chapa de granito.
A família disse ainda que não sabe como ocorreu o acidente, apenas que a chapa de granito teria caído em cima dele. Amigos estão pedindo oração nas redes sociais pela recuperação do jovem. A empresa, que fica na localidade de Morro Grande, informou que não irá se pronunciar sobre o ocorrido.
TERCEIRO ACIDENTE EM UMA SEMANA
Em uma semana, este é o terceiro acidente no setor de mármore e granito no Sul do Estado. Na última quinta-feira (25), dois trabalhadores morreram em Vargem Alta. Já nesta terça-feira (2), em outro acidente, um funcionário morreu em Alegre, também atingido por pedra de granito.