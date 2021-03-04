Trabalhador está na UTI após acidente com chapa de granito no ES

Segundo a família, Antônio Felipe Oliveira Patrocínio não é funcionário da empresa onde aconteceu o acidente. Ele é um prestador de serviço e estava trabalhando quando foi atingido pela chapa de granito.

A família disse ainda que não sabe como ocorreu o acidente, apenas que a chapa de granito teria caído em cima dele. Amigos estão pedindo oração nas redes sociais pela recuperação do jovem. A empresa, que fica na localidade de Morro Grande, informou que não irá se pronunciar sobre o ocorrido.