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Acidente de trabalho

Dois trabalhadores morrem atingidos por chapa de granito em Vargem Alta

Jair Marconcini Mozer, 41 anos, e Adriano Pizetto, 18 anos, morreram na tarde desta quinta-feira (25)
Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

26 fev 2021 às 12:30

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 12:30

Jair Marconcini Mozer e Adriano Pizetto estavam descarregando um caminhão que estava carregado com chapas de granito
Jair Marconcini Mozer e Adriano Pizetto Crédito: Arquivo pessoal
Dois trabalhadores morreram na tarde desta quinta-feira (25), em Vargem Alta, na Região Sul do Espírito Santo, em um acidente de trabalho. Os homens foram atingidos por chapas de granito enquanto atuavam em uma empresa do setor de rochas.
Um dos trabalhadores é Jair Marconcini Mozer, de 41 anos. Segundo a família, ele trabalhava na empresa há 17 anos. A outra vítima é Adriano Pizetto, de 18 anos. Os familiares contaram que ele faria 19 anos no próximo domingo e estava há um mês trabalhando como ajudante de serrador.
Os dois trabalhadores chegaram a ser socorridos, mas não resistiram aos ferimentos. A empresa informou que estão todos muito abalados e que não conseguem se manifestar agora. Afirmou ainda que está concentrando a atenção em dar todo apoio possível aos familiares.
Na manhã desta sexta-feira (26), as famílias dos trabalhadores aguardavam a liberação dos corpos no Serviço Médico Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim.
Polícia Militar, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros informaram que não foram acionados para atender este acidente.

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