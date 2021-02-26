Motoboy morre em acidente na Linha Vermelha em Cachoeiro

Um acidente na madrugada desta sexta-feira (26), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, terminou com a morte de um motoboy. A colisão, envolvendo um veículo e uma moto, aconteceu na Linha Vermelha, no bairro Jardim América.
A vítima é Alexandre Marinho, de 26 anos, e chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Em um vídeo que está circulando na internet, é possível ver o carro ainda atravessado no meio da rua.
Segundo a família, Alexandre estava fazendo a última entrega da noite quando o carro capotou na avenida e entrou na frente do motoboy. De acordo com a Polícia Civil, na ocorrência da Polícia Militar consta que o motorista do veículo fez o teste do bafômetro e deu negativo. Porém, o caso será investigado.