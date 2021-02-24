Vídeo: motoboy atropela entregador durante temporal em Cachoeiro

Um entregador acabou atropelado por um motoboy no bairro Jardim América, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O acidente foi durante o temporal que atingiu a cidade na tarde desta terça-feira (23). Imagens de câmeras de segurança de comércios locais gravaram o acidente.
O acidente aconteceu na Avenida Jones dos Santos Neves, uma das principais vias do município. Nas imagens é possível ver que um entregador, com produtos na cabeça, tenta atravessar a rua fora da faixa de pedestres e em meio aos carros. O motociclista que vinha na lateral da pista acabou não vendo o homem e o atropelou.
Segundo comerciantes locais, que ajudaram a retirar as vítimas da avenida, por sorte, o entregador e o motociclista sofreram apenas escoriações leves, e o resgate do Corpo de Bombeiros não precisou ser acionado.