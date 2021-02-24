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Vídeo: motoboy atropela entregador durante temporal em Cachoeiro

Imagens de câmeras de segurança de comércios locais gravaram o momento que o homem começa a atravessar a rua e acaba atingido pela moto, na tarde de terça-feira (23)

Publicado em 24 de Fevereiro de 2021 às 17:05

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

24 fev 2021 às 17:05
Acude
Acidente foi registrado por câmera de segurança  Crédito: Reprodução/ Videomonitoramento
Um entregador acabou atropelado por um motoboy no bairro Jardim América, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O acidente foi durante o temporal que atingiu a cidade na tarde desta terça-feira (23). Imagens de câmeras de segurança de comércios locais gravaram o acidente.
O acidente aconteceu na Avenida Jones dos Santos Neves, uma das principais vias do município. Nas imagens é possível ver que um entregador, com produtos na cabeça, tenta atravessar a rua fora da faixa de pedestres e em meio aos carros. O motociclista que vinha na lateral da pista acabou não vendo o homem e o atropelou.
Segundo comerciantes locais, que ajudaram a retirar as vítimas da avenida, por sorte, o entregador e o motociclista sofreram apenas escoriações leves, e o resgate do Corpo de Bombeiros não precisou ser acionado.

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