Como está Cachoeiro após a chuva que alagou a cidade em minutos

Marca da altura da água no bairro Nova Brasília na manhã desta quarta-feira (24) Crédito: Reprodução/TV Gazeta Sul

Lama em rua de Cachoeiro um dia após a chuva que alagou a cidade em minutos Crédito: Reprodução/TV Gazeta Sul

No bairro Marbrasa, a água que acumulou nas ruas cobriu totalmente o asfalto, formou um verdadeiro rio e entrou nas residências. Na casa do Fábio Santos, que é segurança, alguns itens vão para o lixo. A água nunca tinha entrado dentro de casa.

O armário da cozinha, com utensílios e alimentos, e o guarda-roupa foram atingidos. “A água subiu muito rápido, não deu tempo de tirar muita coisa. O tempo foi a conta de subir a geladeira”, disse o segurança.

Móvel atingido pela água da chuva Crédito: Reprodução/TV Gazeta Sul

No bairro IBC, a Avenida Domingos Alcino Dadalto também ficou alagada e amanheceu nesta quarta (24) com muita lama. Os moradores se assustaram com a sujeira e questionam a funcionalidade do sistema de drenagem.

“Depois da chuva, fica lama para todo lado. Uma sujeirada. A cidade deve estar toda entupida e essa água não tem para onde ir. Não tem condições não”, disse o aposentado, Severo Bruno.

Já no bairro Aquidaban, na Avenida Bolívar de Abreu, a sujeira já havia sido retirada, mas um buraco voltou a abrir no asfalto. Ele havia sido tampado nesta terça-feira (23) pela manhã, e abriu novamente na chuva à tarde.

Buraco em rua de Cachoeiro Crédito: Reprodução/TV Gazeta Sul

No bairro Nova Brasília, onde a chuva causou alagamento pela terceira vez, em menos de 15 dias, a principal rua atingiu cerca de 1 metro de altura e, nesta manhã (24), a lama ainda estava em alguns pontos.

Bairro Nova Brasília na manhã desta quarta-feira Crédito: Internauta

De acordo com o boletim da Defesa Civil Estadual, das 6h desta quarta-feira (24), o Espírito Santo está em estado de atenção, com 376 desalojas e 71 desabrigadas. Ao todo, 447 pessoas estão fora de casa.

Santa Leopoldina foi a cidade onde mais choveu nas últimas 24 horas, com 46.34 milímetros acumulados. Em seguida, aparece Cachoeiro, que registrou 38.94 milímetros. Apiacá vem em terceiro lugar, com 36.40 milímetros.

O alagamento em Cachoeiro foi causado pelo volume de chuva e não por transbordo do Rio Itapemirim, que estava, às 17h, com 1,37 m acima do normal. O Rio transborda na cidade quando atinge a marca de 3 m acima do nível normal.

Como está Cachoeiro um dia após a chuva que alagou a cidade em minutos Crédito: Reprodução/TV Gazeta Sul

O QUE DIZ A PREFEITURA

No bairro Nova Brasília, para solucionar o problema de alagamentos no local, a prefeitura afirma que fez projeto que contempla uma macrodrenagem e pavimentação, com início próximo à igreja católica do bairro São Francisco de Assis até a Avenida Beira Rio. O projeto está na Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), para apoio na captação de recursos na ordem de 30 milhões para a obra. Seria uma galeria celular de 3,0 x 2,5 em toda sua extensão, com quase três quilômetros.

Ainda em relação ao bairro Nova Brasília, a Secretaria de Manutenção e Serviços informa que, em parceria com a concessionária de água e esgoto do município, vai realizar até a próxima segunda-feira (01), uma vistoria nas galerias do bairro.