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Sul do ES

Chuva no ES: Cachoeiro de Itapemirim registra alagamentos mais uma vez

A chuva durou pouco tempo, mas foi o suficiente para causar transtornos na cidade; alerta de mais chuva segue ativo no Estado
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

23 fev 2021 às 17:29

Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 17:29

Chuva alagada ruas em Cachoeiro de Itapemirim
Chuva alaga ruas em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Leitor | A Gazeta
Poucos minutos de chuva foram suficientes para alagar diversas ruas do município de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (23). Depois de um dia bastante quente e abafado, a forte chuva chegou às 16h  e durou cerca de 45 minutos. 
A Rua Etelvina Vivácqua, no bairro Nova Brasília, é um dos locais críticos de alagamento na cidade. O ponto já foi afetado por duas vezes neste mês, com a água invadindo comércios.
Chuva alagada ruas em Cachoeiro de Itapemirim
Bairro Marbrasa, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Leitor |  A Gazeta
Na Rua Bernardo Horta, no bairro Guandu, o sistema de drenagem também não suportou a vazão da água. Moradores registraram alagamentos  também no bairro Marbrasa, Basílio Pimenta, Aeroporto, BNH e Novo Parque. A Avenida Lacerda de Aguiar virou um rio, com a descida da água da chuva, represando na rotatória do bairro Gilberto Machado. 
Chuva alagada ruas em Cachoeiro de Itapemirim
Avenida Beira Rio alagada Crédito: Leitor | A Gazeta
Por conta dos alagamentos, as principais vias da cidade enfrentaram trânsito lento neste fim de tarde. A Defesa Civil percorre as ruas da cidade para fazer levantamento dos prejuízos.

NÍVEL DO RIO ITAPEMIRIM SOBE

O nível do Rio Itapemirim, que corta a cidade de Cachoeiro, voltou a subir após a enxurrada da tarde. Às 17 horas, o nível estava 1,33 metro acima do normal. No entanto, a Defesa Civil explica que a cota de transbordamento é quando o nível ultrapassa os três metros, marca quase alcançada durante as chuvas da última semana.

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Atualização

23/02/2021 - 7:40
A Defesa Civil deu novas informações sobre o nível do Rio Itapemirim. O texto foi atualizado.

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