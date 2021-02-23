Chuva no ES: Cachoeiro de Itapemirim registra alagamentos mais uma vez

Chuva alaga ruas em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Leitor | A Gazeta

Poucos minutos de chuva foram suficientes para alagar diversas ruas do município de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo , na tarde desta terça-feira (23). Depois de um dia bastante quente e abafado, a forte chuva chegou às 16h e durou cerca de 45 minutos.

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Bairro Marbrasa, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Leitor | A Gazeta

Na Rua Bernardo Horta, no bairro Guandu, o sistema de drenagem também não suportou a vazão da água. Moradores registraram alagamentos também no bairro Marbrasa, Basílio Pimenta, Aeroporto, BNH e Novo Parque. A Avenida Lacerda de Aguiar virou um rio, com a descida da água da chuva, represando na rotatória do bairro Gilberto Machado.

Avenida Beira Rio alagada Crédito: Leitor | A Gazeta

Por conta dos alagamentos, as principais vias da cidade enfrentaram trânsito lento neste fim de tarde. A Defesa Civil percorre as ruas da cidade para fazer levantamento dos prejuízos.

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NÍVEL DO RIO ITAPEMIRIM SOBE

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O nível do Rio Itapemirim, que corta a cidade de Cachoeiro, voltou a subir após a enxurrada da tarde. Às 17 horas, o nível estava 1,33 metro acima do normal. No entanto, a Defesa Civil explica que a cota de transbordamento é quando o nível ultrapassa os três metros, marca quase alcançada durante as chuvas da última semana.