Chuva no ES: Cachoeiro de Itapemirim registra alagamentos mais uma vez

Poucos minutos de chuva foram suficientes para alagar diversas ruas do município de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (23). Depois de um dia bastante quente e abafado, a forte chuva chegou às 16h e durou cerca de 45 minutos.
A Rua Etelvina Vivácqua, no bairro Nova Brasília, é um dos locais críticos de alagamento na cidade. O ponto já foi afetado por duas vezes neste mês, com a água invadindo comércios.
Na Rua Bernardo Horta, no bairro Guandu, o sistema de drenagem também não suportou a vazão da água. Moradores registraram alagamentos também no bairro Marbrasa, Basílio Pimenta, Aeroporto, BNH e Novo Parque. A Avenida Lacerda de Aguiar virou um rio, com a descida da água da chuva, represando na rotatória do bairro Gilberto Machado.
Por conta dos alagamentos, as principais vias da cidade enfrentaram trânsito lento neste fim de tarde. A Defesa Civil percorre as ruas da cidade para fazer levantamento dos prejuízos.
NÍVEL DO RIO ITAPEMIRIM SOBE
O nível do Rio Itapemirim, que corta a cidade de Cachoeiro, voltou a subir após a enxurrada da tarde. Às 17 horas, o nível estava 1,33 metro acima do normal. No entanto, a Defesa Civil explica que a cota de transbordamento é quando o nível ultrapassa os três metros, marca quase alcançada durante as chuvas da última semana.
Atualização
23/02/2021 - 7:40
A Defesa Civil deu novas informações sobre o nível do Rio Itapemirim. O texto foi atualizado.