Previsão de chuva volumosa e risco de transbordamento de rios no ES

Frente fria deve chegar ao Sudeste ainda esta semana Crédito: Ricardo Medeiros

frente fria deve chegar no Sudeste nesta quarta-feira (24) causando mais chuva. Segundo o Climatempo na quinta (25) e sexta-feira (26), a frente fria avança rapidamente e deve voltar a provocar chuva volumosa no Espírito Santo e na região do Vale do Rio Doce, em O clima tem ficado instável no Espírito Santo há algumas semanas, e umadeve chegar no Sudeste nesta quarta-feira (24) causando mais chuva. Segundo o Climatempo na quinta (25) e sexta-feira (26), a frente fria avança rapidamente e deve voltar a provocar chuva volumosa no Espírito Santo e na região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais

Nos últimos dias essas regiões já acumularam volumes significativos de chuva. "É grande o risco para transbordamento de rios e deslizamentos de terra", analisa o meteorologista André Madeira, do Instituto Climatempo

A novidade é que os termômetros também devem registrar queda de temperatura. "A frente fria avança para o Sudeste entre a quarta e a quinta-feira desta semana, dias 24 e 25 de fevereiro, provocando mais chuva na região. Além da chuva, essa frente fria provoca também diminuição da temperatura", prevê.

Figura mostra a estimativa de acumulado de chuva entre os dias 25 e 26 de fevereiro Crédito: Instituto Climatempo

TEMPERATURA

O instituto analisa ainda que o sistema de alta pressão e a massa de ar frio que acompanha a frente fria não é forte, mas tem potencial para provocar diminuição da temperatura no Sudeste do Brasil. Não é esperado frio intenso, apenas uma aliviada no calor. As noites e madrugadas serão mais amenas nas serras.

"A previsão indica diminuição da temperatura máxima entre os dias 23 de fevereiro, um dia antes da chegada da frente fria e a quinta-feira, dia 25, já após a passagem da frente fria e chegada do ar frio ao Sudeste", analisa.

ALERTAS VIGENTES

Das 78 cidades, apenas Montanha, Mucurici, Pedro Canário e Santa Teresa estão fora da lista. O aviso, que terminaria nesta segunda-feira (22) foi prorrogado até as 11 horas desta terça (23). De acordo com o Inmet, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.