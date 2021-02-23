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Temperaturas podem cair

Previsão de chuva volumosa e risco de transbordamento de rios no ES

Quinta (25) e sexta-feira (26), uma frente fria avança rapidamente e deve provocar mais chuva no Espírito Santo e na região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais

Publicado em 22 de Fevereiro de 2021 às 21:02

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

22 fev 2021 às 21:02
Chuva e frio na Grande Vitória
Frente fria deve chegar ao Sudeste ainda esta semana Crédito: Ricardo Medeiros
O clima tem ficado instável no Espírito Santo há algumas semanas, e uma frente fria deve chegar no Sudeste nesta quarta-feira (24) causando mais chuva. Segundo o Climatempo na quinta (25) e sexta-feira (26), a frente fria avança rapidamente e deve voltar a provocar chuva volumosa no Espírito Santo e na região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais
Nos últimos dias essas regiões já acumularam volumes significativos de chuva. "É grande o risco para transbordamento de rios e deslizamentos de terra", analisa o meteorologista André Madeira, do Instituto Climatempo.
A novidade é que os termômetros também devem registrar queda de temperatura. "A frente fria avança para o Sudeste entre a quarta e a quinta-feira desta semana, dias 24 e 25 de fevereiro, provocando mais chuva na região. Além da chuva, essa frente fria provoca também diminuição da temperatura", prevê.
Figura mostra a estimativa de acumulado de chuva entre os dias 25 e 26 de fevereiro
Figura mostra a estimativa de acumulado de chuva entre os dias 25 e 26 de fevereiro Crédito: Instituto Climatempo

TEMPERATURA

O instituto analisa ainda que o sistema de alta pressão e a massa de ar frio que acompanha a frente fria não é forte, mas tem potencial para provocar diminuição da temperatura no Sudeste do Brasil. Não é esperado frio intenso, apenas uma aliviada no calor. As noites e madrugadas serão mais amenas nas serras.
"A previsão indica diminuição da temperatura máxima entre os dias 23 de fevereiro, um dia antes da chegada da frente fria e a quinta-feira, dia 25, já após a passagem da frente fria e chegada do ar frio ao Sudeste", analisa.

ALERTAS VIGENTES

Estado capixaba têm alertas vigentes para chuvas fortes desde domingo (21), quando o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja para o Espírito Santo, que prevê ventos intensos e chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia para quase todos os municípios capixabas.
Das 78 cidades, apenas Montanha, Mucurici, Pedro Canário e Santa Teresa estão fora da lista. O aviso, que terminaria nesta segunda-feira (22) foi prorrogado até as 11 horas desta terça (23). De acordo com o Inmet, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Um alerta do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) também é válido, este para até às 9h de terça-feira (23). A lista de cidades sob aviso inclui 36 cidades, a maior parte delas localizadas nas regiões Sul e Serrana. Nessas áreas ocorrerão pancadas de chuva localmente fortes, por vezes intensas e de curta duração, acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento pontuais.

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