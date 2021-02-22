Espírito Santo tem dois alertas de chuva forte; veja as cidades

ES deve voltar a ter chuva nesta semana Crédito: Carlos Alberto Silva

A segunda-feira (22) começou com sol e tempo aberto na Grande Vitória , mas se engana quem pensa que a chuva já foi embora. Ao longo desta semana ela deve voltar e há pelo menos dois alertas para chuvas fortes no Espírito Santo. A Região Sul, onde nos últimos dias houve maior acumulado de água, segue em estado de atenção.

Das 78 cidades, apenas Montanha, Mucurici, Pedro Canário e Santa Teresa estão fora da lista. Desde domingo(21), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja para o Estado, que prevê ventos intensos e chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia para quase todos os municípios capixabas.

O aviso, que terminaria nesta segunda-feira (22) foi prorrogado até as 11 horas desta terça (23). De acordo com o Inmet, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

ATENÇÃO ESPECIAL NO SUL DO ES

A lista do Inpe inclui 36 cidades, a maior parte delas localizadas nas regiões Sul e Serrana. Nessas áreas ocorrerão pancadas de chuva localmente fortes, por vezes intensas e de curta duração, acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento pontuais.

O alerta do Inpe vale até as 9 horas desta terça (23). Veja as cidades que estão na lista: