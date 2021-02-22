Espírito Santo tem dois alertas de chuva forte; veja as cidades

A segunda-feira (22) começou com sol e tempo aberto na Grande Vitória, mas se engana quem pensa que a chuva já foi embora. Ao longo desta semana ela deve voltar e há pelo menos dois alertas para chuvas fortes no Espírito Santo. A Região Sul, onde nos últimos dias houve maior acumulado de água, segue em estado de atenção.
Desde domingo(21), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja para o Estado, que prevê ventos intensos e chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia para quase todos os municípios capixabas. Das 78 cidades, apenas Montanha, Mucurici, Pedro Canário e Santa Teresa estão fora da lista.
O aviso, que terminaria nesta segunda-feira (22) foi prorrogado até as 11 horas desta terça (23). De acordo com o Inmet, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
ATENÇÃO ESPECIAL NO SUL DO ES
Por conta das chuvas, mais de 700 pessoas estão fora de casa no Espírito Santo. A maior parte de desalojados e desabrigados está na Região Sul e é justamente sobre essa área que o Instituto de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu um alerta.
A lista do Inpe inclui 36 cidades, a maior parte delas localizadas nas regiões Sul e Serrana. Nessas áreas ocorrerão pancadas de chuva localmente fortes, por vezes intensas e de curta duração, acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento pontuais.
O alerta do Inpe vale até as 9 horas desta terça (23). Veja as cidades que estão na lista:
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Atilio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Laranja da Terra
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Maria de Jetibá
- São José do Calçado
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante