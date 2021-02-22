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Atenção

Espírito Santo tem dois alertas de chuva forte; veja as cidades

Inmet e Inpe emitem avisos para o Espírito Santo, com atenção especial para a Região Sul. Há risco de ventos e chuvas fortes
Barbara Oliveira

Barbara Oliveira

Publicado em 

22 fev 2021 às 13:08

Publicado em 22 de Fevereiro de 2021 às 13:08

Volume de chuva contraria previsão do tempo para fevereiro no ES
ES deve voltar a ter chuva nesta semana Crédito: Carlos Alberto Silva
A segunda-feira (22) começou com sol e tempo aberto na Grande Vitória, mas se engana quem pensa que a chuva já foi embora. Ao longo desta semana ela deve voltar e há pelo menos dois alertas para chuvas fortes no Espírito Santo. A Região Sul, onde nos últimos dias houve maior acumulado de água, segue em estado de atenção.
Desde domingo(21), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja para o Estado, que prevê ventos intensos e chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia para quase todos os municípios capixabas. Das 78 cidades, apenas Montanha, Mucurici, Pedro Canário e Santa Teresa estão fora da lista.
O aviso, que terminaria nesta segunda-feira (22) foi prorrogado até as 11 horas desta terça (23). De acordo com o Inmet, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

ATENÇÃO ESPECIAL NO SUL DO ES

Por conta das chuvas, mais de 700 pessoas estão fora de casa no Espírito Santo. A maior parte de desalojados e desabrigados está na Região Sul e é justamente sobre essa área que o Instituto de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu um alerta. 
A lista do Inpe inclui 36 cidades, a maior parte delas localizadas nas regiões Sul e Serrana. Nessas áreas ocorrerão pancadas de chuva localmente fortes, por vezes intensas e de curta duração, acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento pontuais.
O alerta do Inpe vale até as 9 horas desta terça (23). Veja as cidades que estão na lista:
  1.  Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Alfredo Chaves
  4. Anchieta
  5. Apiacá
  6. Atilio Vivacqua
  7. Bom Jesus do Norte
  8. Brejetuba
  9. Cachoeiro de Itapemirim
  10. Castelo
  11. Conceição do Castelo
  12. Divino de São Lourenço
  13. Domingos Martins
  14. Dores do Rio Preto
  15. Guaçuí
  16. Ibatiba
  17. Ibitirama
  18. Iconha
  19. Irupi
  20. Itapemirim
  21. Itarana
  22. Iúna
  23. Jerônimo Monteiro
  24. Laranja da Terra
  25. Marataízes
  26. Marechal Floriano
  27. Mimoso do Sul
  28. Muniz Freire
  29. Muqui
  30. Piúma
  31. Presidente Kennedy
  32. Rio Novo do Sul
  33. Santa Maria de Jetibá
  34. São José do Calçado
  35. Vargem Alta
  36. Venda Nova do Imigrante

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