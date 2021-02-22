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Na madrugada

Rio Doce atinge 3,55 metros e ultrapassa cota de inundação em Linhares

O Rio Doce ultrapassou em 10 centímetros a cota de inundação, que é de 3,45 metros, em Linhares. Já em Colatina, o nível está normal
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

22 fev 2021 às 08:51

Publicado em 22 de Fevereiro de 2021 às 08:51

Rio Doce ultrapassa a cota de inundação em Linhares, Norte do Espírito Santo
Rio Doce ultrapassa a cota de inundação em Linhares, Norte do ES Crédito: Eduardo Dias | TV Gazeta Norte
Rio Doce chegou a 3,55 metros e  ultrapassou em 10 centímetros a cota de inundação, que é de 3,45 metros, durante a madrugada desta segunda (22), em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Já em Colatina, no Noroeste, o nível do rio segue normal e, segundo a Defesa Civil do município, a tendência é de queda nas próximas horas.
Em Linhares, o volume de chuvas do fim de semana fez o Rio Doce atingir 3,55 metros durante a madrugada, 10 centímetros acima da cota de inundação, que é de 3,45 metros - quando o município fica em alerta máximo para intercorrências relacionadas a alagamentos, pela Defesa Civil. 

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Prefeitura de Linhares, por meio da Defesa Civil Municipal, informa que está monitorando as áreas de risco, principalmente na região do bairro Olaria, e que até o momento não há registro de famílias desalojadas. "A previsão é que o rio fique abaixo da cota de inundação nas próximas horas. Vamos manter a população sempre informada pelos meios de comunicação", afirma Antônio Carlos dos Santos, chefe da Defesa Civil de Linhares.
Segundo a prefeitura, a Secretaria Municipal de Assistência Social já está com as equipes de recepção e abordagem das famílias em situação de risco de prontidão. Caso haja o registro de desalojados, as famílias serão encaminhadas para o ginásio poliesportivo do bairro Araçá, onde receberão o auxílio de assistentes sociais, psicólogos e recreadores, além de alimentação.

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COLATINA

Em Colatina, moradores de São João Grande relataram que a comunidade passou por um alagamento na manhã desta segunda-feira (22). A Defesa Civil afirma que as ruas não comportaram o volume de uma forte pancada de chuva que atingiu a região. Ainda de acordo com o órgão, a situação já foi normalizada e não há registros de vítimas, desabrigados e desalojados na cidade e no interior.
Por meio de nota, a Prefeitura de Colatina, informa que desde o início do mandato elabora um plano de revitalização das zonas rurais do município, incluindo a comunidade de São João Grande. "A topografia do local acaba favorecendo este tipo de ocorrência, que é um pé de uma bacia de contribuição do Rio São João Grande, que despenca de uma altitude de até 800 metros. O planejamento urbano precisa ser modificado a longo prazo, para que este tipo de problema não volte a ocorrer. Mas ações de curto prazo nas vias de acesso ao bairro e a constante manutenção serão feitas com mais intensidade, enquanto este plano de longo prazo está sendo planejado por técnicos e engenheiros" afirma a nota.
O Rio Doce atingiu no fim de semana 5,16 metros, nível abaixo da cota de alerta (5,70 metros) e da cota de inundação (6,20 metros). Segundo a Defesa Civil, o nível registrado nesta manhã é de 4,85 metros e deve continuar diminuindo nas próximas horas. Não há alertas vigentes para o município.
Rio Doce segue em nível normal em Colatina, Noroeste do ES
Rio Doce segue em nível normal em Colatina, Noroeste do ES Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Apesar de não terem registrado ocorrências graves relacionadas às chuvas, a Defesa Civil orienta que, em caso de emergência, os cidadãos entrem em contato com o órgão. Em Linhares, os números disponibilizados são: (27) 99983-5661 (Defesa Civil), 153 (Guarda Municipal) ou  193 (Corpo de Bombeiros). Já em Colatina,  o número disponibilizado é o  (27) 99883-0305 (Defesa Civil)

Correção

22/02/2021 - 4:05
O número de telefone da Defesa Civil de Colatina foi corrigido no texto.

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