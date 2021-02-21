Moradores do Centro de Linhares reclamam de aglomeração durante madrugada

Moradores do Centro de Linhares, no Norte do Espírito Santo, registraram em vídeo uma aglomeração durante a madrugada deste domingo (21) em frente a um bar, em meio à pandemia do coronavírus. Além do barulho tirar o sono dos vizinhos, as pessoas chegaram a bloquear uma das vias. Segundo os moradores, mesmo com a presença da Polícia Militar, o grupo não dispersou.
Um morador relatou à TV Gazeta Norte que as aglomerações no local são frequentes e que, mesmo chamando a Polícia Militar, a ocupação na via continua, chegando a interromper o tráfego de veículos. Outro morador da região, que não quis se identificar, conta que a aglomeração no local é provocada por frequentadores de um bar. Veja no vídeo abaixo:
O QUE DIZ A POLÍCIA MILITAR
Por meio de nota, a Polícia Militar afirma que realiza fiscalização em conjunto com outras forças, como o Corpo de Bombeiros e os agentes da prefeitura de Linhares, para que a legislação seja cumprida com base nos decretos municipais e estaduais, conforme a classificação de risco vigente para cada município.
Além disso, ressalta que em caso de flagrante de descumprimento das normas vigentes, orienta aos cidadãos sobre as medidas de prevenção à pandemia da Covid-19, como afastamento social e uso de máscaras, e que é importante que os cidadãos denunciem, pois as ações de combate ao descumprimento dos decretos são feitas de acordo do mapa de denúncias, que chegam ao Ciodes 190 e ao Disque-Denúncia 181.
COVID-19 EM LINHARES
Para evitar contágio com o coronavírus, a orientação é para que as pessoas mantenham o distanciamento social, não façam aglomeração, e usem máscara. Até a última atualização do Painel Covid-19 do governo do ES, Linhares tem 15.352 casos confirmados, 14.771 curados e 218 óbitos. O número de vacinados, divulgado pela Prefeitura de Linhares, é de 3.173 pessoas. No último mapa de risco, o município aparece classificado em estado moderado para transmissão do vírus. O eixo de vulnerabilidade considera a taxa de ocupação de leitos potenciais de UTI exclusivos para tratamento da Covid-19, isto é, a disponibilidade máxima de leitos para tratamento da doença