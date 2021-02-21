Moradores do Centro de Linhares reclamam de aglomeração durante madrugada

No Centro de Linhares, moradores registram aglomeração durante a madrugada Crédito: Telespectador | TV Gazeta Norte

Um morador relatou à TV Gazeta Norte que as aglomerações no local são frequentes e que, mesmo chamando a Polícia Militar, a ocupação na via continua, chegando a interromper o tráfego de veículos. Outro morador da região, que não quis se identificar, conta que a aglomeração no local é provocada por frequentadores de um bar. Veja no vídeo abaixo:

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O QUE DIZ A POLÍCIA MILITAR

Por meio de nota, a Polícia Militar afirma que realiza fiscalização em conjunto com outras forças, como o Corpo de Bombeiros e os agentes da prefeitura de Linhares, para que a legislação seja cumprida com base nos decretos municipais e estaduais, conforme a classificação de risco vigente para cada município.

Além disso, ressalta que em caso de flagrante de descumprimento das normas vigentes, orienta aos cidadãos sobre as medidas de prevenção à pandemia da Covid-19, como afastamento social e uso de máscaras, e que é importante que os cidadãos denunciem, pois as ações de combate ao descumprimento dos decretos são feitas de acordo do mapa de denúncias, que chegam ao Ciodes 190 e ao Disque-Denúncia 181.

COVID-19 EM LINHARES