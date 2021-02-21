Rua da Lama: moradora denuncia “mar de gente” em festa clandestina Crédito: Internauta/A GAZETA

Your browser does not support the audio element. Festa clandestina se repete na Rua da Lama e deixa moradores indignados

Uma festa clandestina que aconteceu até o amanhecer deste domingo (21) deixou moradores insatisfeitos na Rua da Lama , em Jardim da Penha, bairro de Vitória. Em vídeos, pessoas que vivem na região registraram centenas de frequentadores aglomerados, sem máscara e com som alto.

Uma moradora que prefere não se identificar disse que tentou acionar a Polícia Militar (PM) na madrugada, mas os agentes alegaram que já havia uma ocorrência registrada a respeito do evento ilegal. “Eu estava em casa e só escutava o barulho. Aí desci e fui ver onde era, porque moro mais para o final da avenida. Quando cheguei próxima da festa, tinha um mar de gente sem proteção nenhuma”, conta, indignada.

E continua: “Eu não consegui acreditar no que eu estava vendo. A gente nessa pandemia e as pessoas lá como se nada estivesse acontecendo. Pensei ‘não é possível’. E aí voltei para casa e a festa continuou acontecendo. Ficou até umas 5h20 pelo menos e o som estava altíssimo”.

Ela relata ainda que tentou acionar a Prefeitura de Vitória (PMV) pelo aplicativo Vitória Online. Contudo, não conseguiu registrar a reclamação pelo aplicativo porque os dados não carregavam. “Com a PM, depois que liguei, contei até 1h30 depois da ligação e nada tinha acontecido. Se alguém interrompeu, fez alguma coisa, foi depois das 5h20 da manhã”.

Segundo o secretário de Desenvolvimento de Vitória, Marcelo de Oliveira, só em relação à Rua da Lama forma registradas 13 denúncias no aplicativo e no site do município. E, no caso da moradora ouvida pela reportagem, o titular da pasta indica que o erro pode ter sido apenas visual no app, mas que muito possivelmente o chamado foi aberto da mesma forma.

O secretário ressalta que os estabelecimentos que estavam irregulares na Rua da Lama foram notificados, mas que nada pode ser feito em relação à aglomeração. “Nós orientamos. Na Rua da Lama, nesse período de tempo, nós fizemos dispersão de ambulantes, três apreensões de equipamento de som e multamos dois carros de som na ordem de mais de R$ 6 mil. Mas a fiscalização vai, faz essa ação e quando vai embora eles retomam tudo de novo com outros equipamentos ou com o que não foi apreendido”, lamenta.

Ele fez ainda um panorama sobre as autuações da noite de sábado em todo o município. “Só ontem, em Vitória, 22 estabelecimentos foram vistoriados e, deles, oito tiveram as atividades paralisadas por descumprirem alguma norma”, resgatou.

Praia do Canto, Jardim Camburi, Centro de Vitória e Jardim da Penha são lugares onde a situação está mais complicada, de acordo com o secretário. "Nós temos trabalhado com a fiscalização em toda a cidade. A Rua da Lama é, sim, um problema crônico, mas temos outros problemas na cidade. O carro de som é multado, o estabelecimento é multado, a fiscalização sai e eles retomam a festa clandestina. A gente vem trabalhando forte nesse sentido para orientar as pessoas preventivamente. Não estamos no fim da pandemia.”

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O QUE DIZ A POLÍCIA

Procurada, a PM informa que atuou em conjunto com os Bombeiros, Procon, Vigilância Sanitária e Guarda de Vitória em ação de fiscalização que aconteceu da noite de sábado (20) até a madrugada deste domingo (21).

Nas vistorias, sete estabelecimentos foram fiscalizados e, segundo os agentes, quatro foram orientados sobre o horário de funcionamento permitido (de até 22h) e protocolos de segurança contra a Covid-19.