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Pandemia

Covid-19: ES registra 1.254 casos e sete mortes em 24 horas

Segundo dados da Secretaria de Saúde (Sesa), lançados no Painel Covid-19, Estado agora contabiliza 6.264 mortes e 316.564 casos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 fev 2021 às 17:25

Publicado em 20 de Fevereiro de 2021 às 17:25

Representação do Sars Cov 2, vírus que provoca a Covid-19
Representação do Sars-Cov 2 Crédito: Pixabay
Mais sete mortes foram registradas no Espírito Santo neste sábado (20), totalizando 6.264 óbitos provocados pelo coronavírus desde o início da pandemia, em fevereiro de 2020. Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Somente em fevereiro, já são 406 vidas perdidas para a doença no Estado.
Nas últimas 24 horas, foram identificados 1.254 novos casos, chegando a 316.564 pessoas infectadas desde o início da pandemia.
Entre os municípios, Vila Velha se mantém com o maior número de moradores infectados: são 41.345. Na sequência, aparecem Serra (39.981), Vitória (34.527) e Cariacica (25.016). Cachoeiro de Itapemirim lidera entre as cidades do interior, com 16.822 casos.

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A quantidade de curados em todo o Estado chegou a 298.845. Já a taxa de letalidade da Covid-19 se mantém em 2%, e mais de 949 mil testes já foram realizados no Espírito Santo. A vacinação também avança gradativamente, e 207.420 doses de vacinas contra a Covid-19 foram recebidas pelo Estado. Até agora, 176.730 doses foram distribuídas e 105.780 pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra Covid-19 no Espírito Santo. 

Correção

21/02/2021 - 1:02
O texto desta matéria afirmava anteriormente, de forma equivocada, que 207.420 pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra Covid- no Estado. Na verdade, esse número é o de doses de vacinas recebidas pelo Espírito Santo. A informação correta é de que 105.780 pessoas já receberam a primeira dose da vacina, de acordo com os dados atualizados pela Sesa, na última sexta-feira (19). Neste sábado, o número no Painel Covid-19 não apresentou mudança. O texto da matéria foi alterado. 

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