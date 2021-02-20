Covid-19: ES registra 1.254 casos e sete mortes em 24 horas

O texto desta matéria afirmava anteriormente, de forma equivocada, que 207.420 pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra Covid- no Estado. Na verdade, esse número é o de doses de vacinas recebidas pelo Espírito Santo. A informação correta é de que 105.780 pessoas já receberam a primeira dose da vacina, de acordo com os dados atualizados pela Sesa, na última sexta-feira (19). Neste sábado, o número no Painel Covid-19 não apresentou mudança. O texto da matéria foi alterado.