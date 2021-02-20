João Salles, vice de Mazinho na eleição 2020, morre de Covid-19

De acordo com Mazinho, Salles estava internado no Hospital Santa Rita , em Vitória, há dois meses. "Na semana passada, o quadro continuava grave, porém estável. O pulmão ainda continuava muito comprometido. A doença também afetou o coração e os rins, pois ele estava fazendo hemodiálise. Na quinta-feira da semana passada, João teve uma piora e contraiu uma bactéria hospitalar resistente. Teve febre e foi feita a troca para um antibiótico mais potente. O quadro de saúde chegou a ficar estabilizado. Só que nesta semana, infelizmente, ele não resistiu", garantiu o ex-vereador à reportagem de A Gazeta .

"É com profundo pesar que venho aqui, hoje (20/02), dar a triste notícia do falecimento nesta madrugada de meu querido amigo, *João Salles*. Ele, que me acompanhou, como vice durante toda a minha campanha a prefeito nas últimas eleições, era muito especial, e sempre lutou pela inclusão das pessoas com deficiência. Ele mesmo era deficiente visual, mas em nenhum momento se colocou como vitíma, ao contrário, enfrentou todos os desafios e venceu as adversidades. Era formado em Administração, tinha mestrado em Educação e era atleta paralímpico. Ele nos deixa, mas tenho certeza que sua lição de vida vai ficar, para que nós e as próximas gerações possamos entender a importância de uma cidade inclusiva, em todos os sentidos. Que o sorriso, a bondade, a garra, e o respeito ao próximo que Salles carregava em seu coração seja um exemplo para todos. Vai em paz meu amigo. Que Deus conforte a todos os seus familiares nesse momento tão triste".