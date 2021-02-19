Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
45º mapa de risco

Covid-19: Serra migra para risco baixo e Piúma é única cidade em alerta

Somente Piúma, no Litoral Sul capixaba, está classificado como risco alto; mapa tem vigência a partir de segunda-feira (22)

Publicado em 

19 fev 2021 às 18:24

Publicado em 19 de Fevereiro de 2021 às 18:24

45º Mapa de Risco começa a valer na segunda-feira (22)
45º Mapa de Risco começa a valer na segunda-feira (22) Crédito: Governo do Estado | Divulgação
Covid-19: Serra migra para risco baixo e Piúma é única cidade em alerta
O Governo do Espírito Santo divulgou na noite desta sexta-feira (19) o 45º Mapa de Risco da Covid-19, que vai ter a vigência a partir de segunda-feira (22) até o próximo domingo (28). Dos 78 municípios capixabas, apenas Piúma, no Litoral Sul, foi classificado como risco alto. Serra, na Grande Vitória, migrou para o risco baixo e compõe as 41 cidades com menor índice de transmissão da doença.
A Matriz de Risco de Convivência considera no eixo de ameaça: o coeficiente de casos ativos por município dos últimos 28 dias, além da quantidade de testes realizados por grupo de mil habitantes e a média móvel de óbitos dos últimos 14 dias.
Já o eixo de vulnerabilidade considera a taxa de ocupação de leitos potenciais de UTI exclusivos para tratamento da Covid-19, isto é, a disponibilidade máxima de leitos para tratamento da doença. A estratégia de mapeamento de risco teve início no dia 20 de abril.
No mapa anterior, apareciam em risco alto: Águia Branca, Venda Nova do Imigrante e Montanha. Confira a classificação de todos os municípios capixabas a partir de segunda-feira (22):
Risco moderado: Afonso Cláudio, Águia Branca, Alto Rio Novo , Anchieta, Aracruz, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Divino de São Lourenço, Ecoporanga, Governador Lindenberg, Guarapari, Ibatiba, Ibiraçu, Irupi, Iúna, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Linhares, Mantenópolis, Marechal Floriano, Mimoso do Sul, Montanha, Presidente Kennedy, Rio Bananal, Santa Teresa, São Mateus, Sooretama, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Valério, Vila Velha e Vitória.
Risco baixo: Água Doce do Norte, Alegre, Alfredo Chaves, Apiacá, Atílio Vivácqua, Baixo Guandu, Bom Jesus do Norte, Brejetuba, Castelo, Conceição da Barra, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Fundão, Guaçuí, Ibitirama, Iconha, Itaguaçu, Itapemirim, Itarana, Jaguaré, Laranja da Terra, Marataízes, Marilândia, Mucurici, Muniz Freire, Muqui, Nova Venécia, Pancas, Pedro Canário, Pinheiros, Ponto Belo, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São José do Calçado, São Roque do Canaã, Serra e Vila Pavão.
Risco alto: Piúma

Veja Também

Coronavírus: ES chega a 6.257 mortes e passa de 315 mil casos

Leitores apontam negligência em possível perda de vacinas em Rio Bananal

Vacinação no ES: veja quais grupos estão sendo vacinados nas cidades

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Piúma Serra Governo do ES Covid-19 Coronavírus no ES Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados