45º Mapa de Risco começa a valer na segunda-feira (22) Crédito: Governo do Estado | Divulgação

Your browser does not support the audio element. Covid-19: Serra migra para risco baixo e Piúma é única cidade em alerta

O Governo do Espírito Santo divulgou na noite desta sexta-feira (19) o 45º Mapa de Risco da Covid-19, que vai ter a vigência a partir de segunda-feira (22) até o próximo domingo (28). Dos 78 municípios capixabas, apenas Piúma, no Litoral Sul, foi classificado como risco alto. Serra, na Grande Vitória, migrou para o risco baixo e compõe as 41 cidades com menor índice de transmissão da doença.

A Matriz de Risco de Convivência considera no eixo de ameaça: o coeficiente de casos ativos por município dos últimos 28 dias, além da quantidade de testes realizados por grupo de mil habitantes e a média móvel de óbitos dos últimos 14 dias.

O 45° Mapa de Risco, que entra em vigor na próxima segunda-feira (22) à domingo (28) traz uma redução de cidades no risco alto e um aumento de cidade no risco baixo, incluindo Serra. Piúma vai para o risco alto, 36 cidades estão no risco moderado e 41 no risco baixo pic.twitter.com/xiA3Uoa1ti — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) February 19, 2021

Já o eixo de vulnerabilidade considera a taxa de ocupação de leitos potenciais de UTI exclusivos para tratamento da Covid-19, isto é, a disponibilidade máxima de leitos para tratamento da doença. A estratégia de mapeamento de risco teve início no dia 20 de abril.

No mapa anterior, apareciam em risco alto: Águia Branca, Venda Nova do Imigrante e Montanha. Confira a classificação de todos os municípios capixabas a partir de segunda-feira (22):

Risco moderado: Afonso Cláudio, Águia Branca, Alto Rio Novo , Anchieta, Aracruz, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Divino de São Lourenço, Ecoporanga, Governador Lindenberg, Guarapari, Ibatiba, Ibiraçu, Irupi, Iúna, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Linhares, Mantenópolis, Marechal Floriano, Mimoso do Sul, Montanha, Presidente Kennedy, Rio Bananal, Santa Teresa, São Mateus, Sooretama, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Valério, Vila Velha e Vitória.

Risco baixo: Água Doce do Norte, Alegre, Alfredo Chaves, Apiacá, Atílio Vivácqua, Baixo Guandu, Bom Jesus do Norte, Brejetuba, Castelo, Conceição da Barra, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Fundão, Guaçuí, Ibitirama, Iconha, Itaguaçu, Itapemirim, Itarana, Jaguaré, Laranja da Terra, Marataízes, Marilândia, Mucurici, Muniz Freire, Muqui, Nova Venécia, Pancas, Pedro Canário, Pinheiros, Ponto Belo, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São José do Calçado, São Roque do Canaã, Serra e Vila Pavão.