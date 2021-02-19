Coronavírus: ES chega a 6.257 mortes e passa de 315 mil casos

Mais 23 mortes foram registradas no Espírito Santo nesta sexta-feira (19), totalizando 6.257 óbitos provocados pelo coronavírus desde o início da pandema. Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Somente em fevereiro, já são 399 vidas perdidas para a doença no Estado.
Nas últimas 24 horas, foram identificados 1.634 novos casos, chegando a 315.310 pessoas infectadas desde o início da pandemia.
Entre os municípios, Vila Velha se mantém com o maior número de moradores infectados: são 41.279. Na sequência, aparecem Serra (39.854), Vitória (34.171) e Cariacica (24.937).
Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking dos bairros, com 5.166 pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 4.653.
A quantidade de curados em todo o Estado chegou a 298.296, sendo 1.772 nas últimas 24 horas. Já a taxa de letalidade da Covid-19 se mantém em 2% e mais de 947 mil testes já foram realizados no Espírito Santo.
A vacinação também avança gradativamente e 105.780 pessoas já receberam a primeira dose no Estado, sendo 647 em apenas 24 horas.