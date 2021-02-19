Coronavírus: ES chega a 6.257 mortes e passa de 315 mil casos

Coronavírus já foi responsável por mais de 220 mil mortes no Brasil Crédito: Pixabay

Nas últimas 24 horas, foram identificados 1.634 novos casos, chegando a 315.310 pessoas infectadas desde o início da pandemia.

Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking dos bairros, com 5.166 pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 4.653.

A quantidade de curados em todo o Estado chegou a 298.296, sendo 1.772 nas últimas 24 horas. Já a taxa de letalidade da Covid-19 se mantém em 2% e mais de 947 mil testes já foram realizados no Espírito Santo.