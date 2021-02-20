Covid-19 no ES: transmissão no Caparaó e no Rio Doce quase dobra

Os indicadores gerais do Espírito Santo apontam uma queda na transmissão da Covid-19 Crédito: NIEE

Caparaó e do Rio Doce quase dobraram o indicador de contágio da doença. A taxa de transmissão da Covid-19 tem diminuído gradativamente no Espírito Santo , mas algumas regiões apresentam picos que merecem atenção. No levantamento mais recente, da semana epidemiológica de 29 de janeiro e com dados coletados até esta quinta-feira (18), as microrregiões doquase dobraram o indicador de contágio da doença.

No Caparaó, passou de 0,66 para 1,12 no intervalo de uma semana, enquanto, no Rio Doce, foi de 0,68 para 1,22. Além do crescimento elevado no período, a taxa nas duas regiões ultrapassou a marca de 1, ou seja, cada infectado pode transmitir a doença para mais de uma pessoa.

Apesar do indicador negativo nessas regiões, há outras que compensam com a redução também significativa dos níveis de contágio. A Nordeste, por exemplo, passou de 0,7 para 0,28, o que representa menos da metade registrada uma semana antes.

No balanço de todas as microrregiões, Espírito Santo, Grande Vitória e interior aparecem com queda na taxa de transmissão, todas abaixo de 1. Para Pablo Lira, diretor do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) e membro do Núcleo Interinstitucional de Estudos Epidemiológicos (NIEE), os indicadores são positivos. Os dados foram coletados do Painel Covid-19, ferramenta do governo do Estado com atualização diária sobre a doença.

O mês de fevereiro também começou com menos casos de Covid-19, o que se reflete diretamente na taxa, mas ainda não foi possível mensurar os reflexos dos dias de carnaval nos locais onde não houve respeito às orientações sobre distanciamento social e não aglomeração. As próximas semanas é que vão revelar se os indicadores continuam favoráveis no Espírito Santo.