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Balanço da pandemia

Covid-19 no ES: transmissão no Caparaó e no Rio Doce quase dobra

A taxa de contágio no Espírito Santo reduziu, mas algumas regiões apresentaram aumento na última semana epidemiológica avaliada

Publicado em 

20 fev 2021 às 13:58

Publicado em 20 de Fevereiro de 2021 às 13:58

Espírito Santo Taxa de transmissão da Covid-19: semana 29/1 com dados até 18/2
Os indicadores gerais do Espírito Santo apontam uma queda na transmissão da Covid-19 Crédito: NIEE
A taxa de transmissão da Covid-19 tem diminuído gradativamente no Espírito Santo, mas algumas regiões apresentam picos que merecem atenção. No levantamento mais recente, da semana epidemiológica de 29 de janeiro e com dados coletados até esta quinta-feira (18), as microrregiões do Caparaó e do Rio Doce quase dobraram o indicador de contágio da doença. 
No Caparaó, passou de 0,66 para 1,12 no intervalo de uma semana, enquanto, no Rio Doce, foi de 0,68 para 1,22. Além do crescimento elevado no período, a taxa nas duas regiões ultrapassou a marca de 1, ou seja, cada infectado pode transmitir a doença para mais de uma pessoa. 
Apesar do indicador negativo nessas regiões, há outras que compensam com a redução também significativa dos níveis de contágio. A Nordeste, por exemplo, passou de 0,7 para 0,28, o que representa menos da metade registrada uma semana antes. 

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No balanço de todas as microrregiões, Espírito Santo, Grande Vitória e interior aparecem com queda na taxa de transmissão,  todas abaixo de 1. Para Pablo Lira, diretor do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) e membro do Núcleo Interinstitucional de Estudos Epidemiológicos (NIEE), os indicadores são positivos. Os dados foram coletados do Painel Covid-19, ferramenta do governo do Estado com atualização diária sobre a doença.
O mês de fevereiro também começou com menos casos de Covid-19, o que se reflete diretamente na taxa, mas ainda não foi possível mensurar os reflexos dos dias de carnaval nos locais onde não houve respeito às orientações sobre distanciamento social e não aglomeração. As próximas semanas é que vão revelar se os indicadores continuam favoráveis no Espírito Santo. 

Taxa de transmissão da Covid-19

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