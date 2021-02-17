Covid-19 no ES: mortes caem 22,1% na primeira quinzena de fevereiro

Até o início desta quarta-feira (17), o Espírito Santo já havia perdido 6.176 pessoas para a Covid-19 Crédito: Ricardo Medeiros

Your browser does not support the audio element. Covid-19 no ES - mortes caem 22,1 por cento na primeira quinzena de fevereiro

Apesar da diminuição, a quantidade de vidas perdidas para a Covid-19 segue alta no Estado. Neste início de fevereiro mais de 20 pessoas morreram por dia. Em números absolutos, essa quantidade é a sexta maior registrada em toda a pandemia, que já dura quase um ano.

Vale lembrar que os dados utilizados pela reportagem se baseiam nas atualizações diárias do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde ( Sesa ). Ou seja, não representam, necessariamente, as mortes ocorridas na primeira quinzena de cada mês, mas aquelas divulgadas durante esses períodos.

Além disso, é importante ressaltar que neste início de fevereiro houve o "feriadão" de Carnaval , entre o sábado (13) e a Quarta-feira de Cinzas (17). Em datas como essa, o expediente de diversos serviços – incluindo os de saúde – são afetados e o número de notificações relativas à pandemia acaba diminuindo.

"É possível que nos próximos dias a gente tenha um pequeno aumento no número de óbitos em função do Carnaval" Luiz Carlos Reblin - Subsecretário de vigilância em saúde do Espírito Santo

Neste sentido, o subsecretário Luiz Carlos Reblin explicou que o Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen-ES) tem investigado de quatro a cinco óbitos por dia, sendo "talvez o número mais baixo desde o início da pandemia". Ainda assim, ele alertou que "é natural que algum óbito não tenha sido informado no feriado".

CASOS TAMBÉM TÊM REDUÇÃO

Em um comportamento semelhante ao de óbitos, os casos confirmados da Covid-19 também apresentaram queda na primeira quinzena de fevereiro. Foram pouco mais de 17 mil diagnósticos positivos, contra quase 25 mil no mesmo período de janeiro – uma redução de 30,7% e a segunda queda consecutiva.

Na coletiva desta quarta-feira (17) , o secretário Nésio Fernandes também admitiu que há um "prejuízo nos casos confirmados em virtude do período prolongado de Carnaval" já que "o acesso à testagem é prejudicado devido a viagens e à redução de contribuintes nos serviços de saúde".