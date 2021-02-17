Um ano sem carnaval pela preservação da vida

As brincadeiras, a folia e os desfiles dão lugar ao bloco da prudência Crédito: Shutterstock

carnaval , a maior festa popular brasileira, não foi promovido nesse ano. Tal medida se mostrou necessária devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Não há como ignorar a triste estatística de aproximadamente 10 milhões de infectados e cerca de 240 mil mortes da doença no Brasil

Para além da diversão, o carnaval proporciona significativas contribuições para a geração de renda e emprego. As atividades, criações, utilização de insumos, produções e pessoas envolvidas nos desfiles de escolas de samba, bem como dos blocos de rua, movimentam a economia criativa de várias cidades brasileiras. Ademais, a economia do turismo é diretamente influenciada pelos eventos de carnaval.

Em 2021 essa movimentação não acontece por uma causa de força maior. A pandemia exige uma ampla mobilização em prol da vida. Por isso, os governos e as lideranças do segmento somaram esforços para garantir a segurança da população e foliões. Cabe destacar o responsável posicionamento da Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge) em não realizar os desfiles. Dessa forma, a festa em fevereiro deste ano será poupada para que muitos outros carnavais sejam vividos e comemorados.

As brincadeiras, a folia e os desfiles dão lugar ao bloco da prudência, no qual cada um de nós tem a responsabilidade de redobrar os cuidados por meio das medidas preventivas e não farmacológicas. Na passarela da sensatez as fantasias são substituídas pelas máscaras de proteção, os confetes e serpentinas trocados pelo álcool em gel e as aglomerações dão passagem ao distanciamento social. Em favor da preservação da vida, nosso bem maior, o carro abre-alas da vacinação deve ganhar ritmo, velocidade, articulação e harmonia no território nacional.