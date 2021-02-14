Feriado de carnaval no ES começa com festas clandestinas e aglomeração

Moradores de Jardim da Penha, em Vitória, reclamam de aglomeração na Rua da Lama, durante feriadão de carnaval Crédito: leitor/A GAZETA

O feriadão de carnaval começou com desrespeito às recomendações e abuso por parte dos "foliões". Em Vitória , pelo menos três festas irregulares foram flagradas por leitores neste sábado (13). Em Itararé, um bloco circulou pelas ruas do bairro a partir das 14 horas e aglomerou, segundo moradores, cerca de 350 pessoas na frente de uma distribuidora de bebidas. Houve bateria tocando samba e, durante a noite, som automotivo.

Polícia Militar foi acionada cinco vezes para acabar com bloco de carnaval em Itararé Crédito: Internauta

Segundo a Prefeitura de Vitória, equipes da Vigilância Sanitária e da Guarda Municipal foram até o local. A Polícia Militar também foi acionada pelo Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) cinco vezes para a mesma ocorrência. Mas, de acordo com moradores, por volta das 21 horas a concentração do bloco continuava.

"O Comitê Integrado em Combate à Covid-19 de Vitória, composto pelas Secretarias Municipais de Desenvolvimento da Cidade (Sedec), de Segurança Urbana (Semsu), de Meio Ambiente (Semmam), pela Vigilância Sanitária, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, esteve, juntamente à Guarda Civil Municipal, no bairro Itararé por volta das 17h30, após receber denúncias de moradores da região que davam conta da realização de uma festa clandestina com bloco de carnaval na região. De acordo com o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), cinco registros foram feitos - todos eles, atendidos pela Polícia Militar após 16h15, horário em que a primeira ocorrência foi realizada.", informou a nota da Prefeitura de Vitória.

No Centro da Capital, região tradicional e concorrida em outros carnavais, também teve aglomeração na Rua Sete de Setembro. Carros com som alto incomodaram alguns moradores que entraram em contato com a Guarda Municipal. Guardas foram à região e dispersaram quem estava na rua.

Festa clandestina foi registrada por moradores na Barra do Jucu, em Vila Velha Crédito: Internauta

A Gazeta mostram carros com som alto ligado, vendedores de bebidas e muitas pessoas sem máscara aglomeradas. A Guarda de Vila Velha e a Polícia Militar foram até o local durante a noite. Até a publicação deste texto, não houve retorno da PM e da Guarda sobre as medidas adotadas. Em Vila Velha , também houve registro de aglomeração na praça do bairro Barra do Jucu. Vídeos enviados por leitores demostram carros com som alto ligado, vendedores de bebidas e muitas pessoas sem máscara aglomeradas. A Guarda de Vila Velha e a Polícia Militar foram até o local durante a noite. Até a publicação deste texto, não houve retorno da PM e da Guarda sobre as medidas adotadas.

Em outro ponto da cidade canela-verde, em Itapoã, um bar também recebeu a abordagem de guardas municipais após seus frequentadores descumprirem as restrições para evitar a transmissão do coronavírus. A mesma situação ocorreu na Serra, em um estabelecimento no bairro Colina de Laranjeiras.

AGLOMERAÇÃO COMEÇOU NA SEXTA-FEIRA

Em um universo de mais de 70 estabelecimentos vistoriados na Grande Vitória entre a noite desta sexta-feira (12) e início de tarde deste sábado (13), sete deles foram notificados pela Polícia Militar e guardas municipais por operarem com alguma irregularidade durante este feriadão de carnaval.

Em Vitória, moradores reclamaram de aglomeração na Rua da Lama, em Jardim da Penha, na noite de sexta, mas segundo a polícia e a prefeitura, nenhum estabelecimento do local foi notificado porque respeitou todos os requisitos. Na Capital, apenas um bar do Centro teve as atividades paralisadas por operar após o horário máximo permitido na sexta-feira.

Moradores da Jardim da Penha registram aglomeração na Rua da Lama, em Vitória Crédito: Internauta/A GAZETA

Segundo a Prefeitura de Vitória, o bar também foi notificado pela Vigilância Sanitária. Na Capital, o órgão destaca que 19 estabelecimentos foram vistoriados até a manhã de sábado (13) e que 14 deles já estavam fechados quando a fiscalização realizou a ação de combate ao coronavírus. A PM informa que vistoriou oito estabelecimentos em Vitória, que podem ou não ter locais em comum com a repartição, como acontece nas outras cidades.

Na Serra , a PM destaca que vistoriou 19 estabelecimentos, sendo que um deles chegou a ser notificado. Segundo a prefeitura da cidade, outros 23 locais foram fiscalizados pela guarda e três deles foram notificados. Nenhum responsável pelos espaços foi detido.

Em Vila Velha, a polícia afirma que vistoriou 17 estabelecimentos, sendo que 13 foram orientados sobre como operar durante o feriadão e os outros quatro já estavam fechados no momento da fiscalização. Já a Prefeitura de Vila Velha fala que até o início da tarde de sábado notificou dois estabelecimentos comerciais por som alto. No município, no entanto, nenhuma multa foi aplicada.

Festa clandestina no carnaval: denúncia de aglomeração em Guriri, balneário de São Mateus Crédito: Internauta/A GAZETA

FESTA EM GURIRI

Na sexta-feira (12), moradores também se queixaram de aglomerações em Guriri, balneário de São Mateus , no Norte do Espírito Santo. Vídeos que circulam na internet mostram centenas de pessoas em uma das ruas da cidade, onde estão também vários estabelecimentos comerciais.

Segundo moradores relataram à TV Gazeta Norte, a Polícia Militar tentou dispersas os foliões conscientizando sobre a importância do isolamento social, mas os participantes só mudaram a festa de local e continuaram a aglomeração.

Por nota, a PM informou que "em caso de situações de flagrante de aglomeração, os cidadãos são orientados sobre as medidas de prevenção à pandemia da Covid-19, como afastamento social e uso de máscaras. A polícia intervém quando se trata de algum evento clandestino, mas não pode impedir a presença das pessoas na rua."