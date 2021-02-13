Brasil tem maior média de mortos por Covid-19 desde julho

O Brasil registrou neste sábado (13) a maior média de mortos por Covid-19 desde julho e a segunda maior média de toda a pandemia do novo coronavírus. A média de mortes nos últimos sete dias chegou a 1.083. O número só fica abaixo do registrado em 25 de julho, auge da primeira onda da doença no país, que teve média de 1.097 mortes considerando os sete dias anteriores.

Além dos dados diários, a Folha mostra a chamada média móvel. O recurso estatístico busca dar uma visão melhor da evolução da doença, pois atenua números isolados que fujam do padrão. A média móvel é calculada somando o resultado dos últimos sete dias, dividindo por sete. Foi essa média móvel que bateu o recorde desde julho, chegando a 1.083 neste sábado.

Vítimas de Covid-19 sendo enterradas no Cemitério Vila Formosa em São Paulo (SP) Crédito: Ronaldo Silva/Futura Press/Folhapress

Isso acontece porque nos últimos dias o Brasil registrou alto número de novos registros. Na quinta (11), por exemplo, foram 1.452 novos registros de mortes em um único dia. Com isso, o país chega neste sábado a 238.647 óbitos e a 9.811.255 pessoas infectadas pelo Sars-CoV-2 desde o início da pandemia.

Os dados do país são fruto de colaboração inédita entre Folha, UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo e G1 para reunir e divulgar os números relativos à pandemia do novo coronavírus. As informações são coletadas diretamente com as Secretarias de Saúde estaduais. Os veículos coletam diariamente o número de novos casos e novas mortes. Neste sábado, o país registrou 1.046 novas mortes pela doença e 45.561 novos casos da doença.

A iniciativa do consórcio de veículos de imprensa ocorre em resposta às atitudes do governo Jair Bolsonaro (sem partido), que ameaçou sonegar dados, atrasou boletins sobre a doença e tirou informações do ar, com a interrupção da divulgação dos totais de casos e mortes. Além disso, o governo divulgou dados conflitantes.