Coronavírus: ES registra 6.136 mortes e passa dos 310 mil casos

Jardim Camburi, em Vitória, segue no topo do ranking dos bairros, com 5.094 pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 4.598.

A quantidade de curados em todo o Estado chegou a 292.206. Já a taxa de letalidade da Covid-19 se mantém em 2% e mais de 931 mil testes já foram realizados no Espírito Santo.