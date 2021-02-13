Coronavírus: ES registra 6.136 mortes e passa dos 310 mil casos

Mais 21 mortes foram registradas no Espírito Santo neste sábado (13), totalizando 6.136 óbitos provocados pelo coronavírus . Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), com atualização diária sobre a doença. Nas últimas 24 horas, houve 776 novos casos, chegando a 310.175 pessoas infectadas desde o início da pandemia.
Entre os municípios, Vila Velha se mantém com o maior número de moradores infectados: são 40.789. Em seguida, aparecem Serra (38.976), Vitória (33.764) e Cariacica (24.637).
Jardim Camburi, em Vitória, segue no topo do ranking dos bairros, com 5.094 pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 4.598.
A quantidade de curados em todo o Estado chegou a 292.206. Já a taxa de letalidade da Covid-19 se mantém em 2% e mais de 931 mil testes já foram realizados no Espírito Santo.