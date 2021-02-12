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Imunização

Somente profissionais que atuam no sistema de saúde serão vacinados no ES

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) vai publicar nova resolução detalhando quem poderá ser vacinado contra a Covid-19 nesta fase do plano estadual de imunização
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

12 fev 2021 às 14:52

Publicado em 12 de Fevereiro de 2021 às 14:52

O governador Renato Casagrande participara da vacinação contra a Covid-19 na unidade básica de saúde do bairro São Francisco em Cariacica
Profissional de Saúde, Edson Coimbra foi o primeiro vacinado na unidade básica do bairro São Francisco, em Cariacica Crédito: Ricardo Medeiros
governo do Estado vai publicar uma nova resolução determinando que somente os profissionais ativos no serviço de saúde serão vacinados contra a Covid-19. O anúncio foi feito após a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) receber questionamentos do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) acerca da aplicação dos imunizantes neste grupo de trabalhadores.
A recomendação notificatória indica que a Sesa promova mudanças em resolução publicada nesta quarta-feira (10), no artigo que trata dos documentos necessários para a comprovação de que a pessoa é um trabalhador da Saúde. A notificação também foi encaminhada à presidência do Colegiado de Secretarias Municipais de Saúde (Cosems) e para a Secretaria de Saúde de Vitória.
O alvo questionado é o artigo 3º da Resolução CIB 013/2021, da Sesa. Nele é informado que, para comprovar ser trabalhador da saúde, basta apresentar como documento para vacinação um dos seguintes documentos: crachá, contracheque, contrato de trabalho, carteira de trabalho ou carteira do conselho de classe.
O documento é assinado pela promotora de Justiça Inês Thomé Poldi Taddei. No entendimento dela, quando o Plano Nacional de Imunização (PNI) trata especificamente dos trabalhadores da saúde, faz a observação que será solicitado a vinculação ativa com o serviço de saúde ou declaração emitida pelo serviço de saúde. “Desvirtuando este grupo prioritário, neste momento, entende-se que é um fura-fila”, explicou.
O secretário Nésio Fernandes e o subsecretário de Estado da Saúde, Luiz Carlos Reblin comentaram o assunto na manhã desta sexta-feira durante coletiva de imprensa. A expectativa é que o Estado receba entre o final de fevereiro e início de março as doses suficientes para imunizar todos os trabalhadores da Saúde. 
"Nós deixamos claro aos conselhos profissionais na reunião realizada na terça-feira os critérios que disciplinam a distribuição das doses aos trabalhadores Saúde", informou Nésio.
"Os profissionais da saúde, ainda que tenham o registro dos seus respectivos conselhos, mas que não atuam na área, em atividades consideradas serviço de saúde, não estão contemplados neste momento na vacinação. Eles estão contemplados em um momento posterior quando chegará a imunização a toda população"
Nésio Fernandades - Secretário da Saúde 
De acordo com Reblin, o Espírito Santo reúne cerca de 124 mil trabalhadores da área da Saúde. Assim como determina o Plano Nacional de Imunização, o subsecretário garante que todos esses profissionais serão vacinados à medida que o governo federal encaminhar novas doses de imunizantes ao Estado.  
"Para facilitar a compreensão dos gestores, dos órgãos de controle como Ministério Público e Tribunal de Contas, vamos publicar nova resolução da Sesa com os municípios detalhando um pouco mais os documentos a serem apresentados no momento da vacinação. O PNI define que 100% dos trabalhadores da área da Saúde serão vacinados. Não há exclusão de trabalhadores", afirmou Reblin.

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