Somente profissionais que atuam no sistema de saúde serão vacinados no ES

Profissional de Saúde, Edson Coimbra foi o primeiro vacinado na unidade básica do bairro São Francisco, em Cariacica Crédito: Ricardo Medeiros

A recomendação notificatória indica que a Sesa promova mudanças em resolução publicada nesta quarta-feira (10), no artigo que trata dos documentos necessários para a comprovação de que a pessoa é um trabalhador da Saúde. A notificação também foi encaminhada à presidência do Colegiado de Secretarias Municipais de Saúde (Cosems) e para a Secretaria de Saúde de Vitória.

O alvo questionado é o artigo 3º da Resolução CIB 013/2021, da Sesa. Nele é informado que, para comprovar ser trabalhador da saúde, basta apresentar como documento para vacinação um dos seguintes documentos: crachá, contracheque, contrato de trabalho, carteira de trabalho ou carteira do conselho de classe.

O documento é assinado pela promotora de Justiça Inês Thomé Poldi Taddei. No entendimento dela, quando o Plano Nacional de Imunização (PNI) trata especificamente dos trabalhadores da saúde, faz a observação que será solicitado a vinculação ativa com o serviço de saúde ou declaração emitida pelo serviço de saúde. “Desvirtuando este grupo prioritário, neste momento, entende-se que é um fura-fila”, explicou.

O secretário Nésio Fernandes e o subsecretário de Estado da Saúde, Luiz Carlos Reblin comentaram o assunto na manhã desta sexta-feira durante coletiva de imprensa . A expectativa é que o Estado receba entre o final de fevereiro e início de março as doses suficientes para imunizar todos os trabalhadores da Saúde.

"Nós deixamos claro aos conselhos profissionais na reunião realizada na terça-feira os critérios que disciplinam a distribuição das doses aos trabalhadores Saúde", informou Nésio.

"Os profissionais da saúde, ainda que tenham o registro dos seus respectivos conselhos, mas que não atuam na área, em atividades consideradas serviço de saúde, não estão contemplados neste momento na vacinação. Eles estão contemplados em um momento posterior quando chegará a imunização a toda população" Nésio Fernandades - Secretário da Saúde

De acordo com Reblin, o Espírito Santo reúne cerca de 124 mil trabalhadores da área da Saúde. Assim como determina o Plano Nacional de Imunização, o subsecretário garante que todos esses profissionais serão vacinados à medida que o governo federal encaminhar novas doses de imunizantes ao Estado.