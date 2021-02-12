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Pandemia

ES tem tendência de queda de casos, internações e mortes por Covid-19

A avaliação foi feita pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, que reforçou a necessidade de permanecer com distanciamento social e uso de máscara
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

12 fev 2021 às 13:31

Publicado em 12 de Fevereiro de 2021 às 13:31

Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, recebe trinta e seis pacientes com Covid-19 vindos de Manaus
Estrutura da rede de saúde do Espírito Santo permitiu acolher pacientes com Covid de outros estados Crédito: Fernando Madeira
Destacando a importância de manter o uso de máscara e do distanciamento social, o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, disse que o Espírito Santo vive uma tendência de queda sustentada de casos, internações e mortes provocados pela Covid-19
Ele explicou que o Estado chegou a ter cerca de 200 leitos livres de UTI, usados para atender pacientes com coronavírus. E essa foi uma das condições que permitiu a transferência de doentes dos estados do Amazonas e de Rondônia para a rede de saúde capixaba. 
No entanto,  Nésio alertou que, embora haja queda desses dados em fevereiro, a expectativa é de aumento de casos de doenças respiratórias nos meses de março e abril, principalmente em unidades pediátricas. Por isso, a estratégia da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) será ampliar a testagem de casos suspeitos de Covid-19.
"O Espírito Santo manteve nesta semana tendência de queda de casos, internações e óbitos. Desde o dia 25 (de janeiro), temos uma tendência sustentada na queda de internação hospitalar. Chegamos a ter 200 leitos livres de UTIs Covid para atender a população capixaba e estender o acesso para pessoas atingidas pelo coronavírus de outros estados"
Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde
Há pelo menos seis semanas a taxa de transmissão do coronavírus na Grande Vitória tem se mantido abaixo de 1. Essa estabilidade está repercutindo na taxa estadual. Mas, na avaliação do governo estadual, o mês de fevereiro poderá ainda representar uma nova fase de alta de registros da pandemia no Espírito Santo se o isolamento social não for cumprido no carnaval. 
"Por isso o alerta e toda mobilização social das instituições, do comércio, da indústria e de todos os atores sociais da economia para que a gente mantenha a disciplina no uso das máscaras, na etiqueta respiratória, limpeza das superfícies, além de evitar a aglomeração de pessoas, para consolidar essa tendência de queda", orientou o secretário.
Nésio e o subsecretário de Estado da Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, comentaram sobre a proibição de eventos festivos durante o carnaval. Em um esforço conjunto com as ações do Estado, diversas prefeituras anunciaram as medidas restritivas e punitivas para evitar aglomerações no período
"Será obrigatoriamente um carnaval diferente. Não está autorizada a realização de nenhuma festividade coletiva que aglomere pessoas, de nenhum tipo, tanto em bloco de rua, quanto em estabelecimentos privados. Viveremos um carnaval distinto para garantir que não teremos uma repercussão das aglomerações indevidas em casos de internações e óbitos pela Covid-19", reforçou Reblin.

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