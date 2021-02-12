ES tem tendência de queda de casos, internações e mortes por Covid-19

Estrutura da rede de saúde do Espírito Santo permitiu acolher pacientes com Covid de outros estados Crédito: Fernando Madeira

Ele explicou que o Estado chegou a ter cerca de 200 leitos livres de UTI, usados para atender pacientes com coronavírus. E essa foi uma das condições que permitiu a transferência de doentes dos estados do Amazonas e de Rondônia para a rede de saúde capixaba.

No entanto, Nésio alertou que, embora haja queda desses dados em fevereiro, a expectativa é de aumento de casos de doenças respiratórias nos meses de março e abril, principalmente em unidades pediátricas. Por isso, a estratégia da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) será ampliar a testagem de casos suspeitos de Covid-19.

"O Espírito Santo manteve nesta semana tendência de queda de casos, internações e óbitos. Desde o dia 25 (de janeiro), temos uma tendência sustentada na queda de internação hospitalar. Chegamos a ter 200 leitos livres de UTIs Covid para atender a população capixaba e estender o acesso para pessoas atingidas pelo coronavírus de outros estados" Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde

"Por isso o alerta e toda mobilização social das instituições, do comércio, da indústria e de todos os atores sociais da economia para que a gente mantenha a disciplina no uso das máscaras, na etiqueta respiratória, limpeza das superfícies, além de evitar a aglomeração de pessoas, para consolidar essa tendência de queda", orientou o secretário.

Nésio e o subsecretário de Estado da Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, comentaram sobre a proibição de eventos festivos durante o carnaval. Em um esforço conjunto com as ações do Estado, diversas prefeituras anunciaram as medidas restritivas e punitivas para evitar aglomerações no período