Seis pacientes de Manaus curados da Covid-19 no ES voltam para casa

Seis pacientes de Manaus que se tratavam da Covid-19 no ES receberam alta nesta sexta-feira (12) Crédito: Divulgação/Sesa

Seis pacientes de Manaus, capital do Amazonas, que estavam em tratamento da Covid-19 no Espírito Santo, receberam alta médica e já embarcaram de volta para casa, na manhã desta sexta-feira (12). De acordo com a Secretaria do Estado de Saúde ( Sesa ), eles ficaram internados por 23 dias no Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra

A Sesa informou também que a alta médica aconteceu após todos os seis apresentarem dois resultados de testes PCR negativos para a presença do coronavírus nas últimas 24 horas.

Eles foram levados de volta para Manaus em voo comercial que saiu do Aeroporto de Vitória, às 9h. O transporte dos pacientes que receberam alta é de responsabilidade do Ministério da Saúde e do governo do estado do Amazonas.

OS PACIENTES DE MANAUS

A Sesa informou que, dos 36 pacientes transferidos do Amazonas para o Espírito Santo, 17 ainda não foram curados da Covid-19 e permanecem no Hospital Dr. Jayme Santos Neves. Cinco deles estão em UTIs, enquanto os outros 12 estão em enfermarias.