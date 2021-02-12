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Seis pacientes de Manaus curados da Covid-19 no ES voltam para casa

Segundo a Sesa, eles ficaram 23 dias internados no Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra. Voo de volta para o Amazonas decolou na manhã desta quarta-feira (12)
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

12 fev 2021 às 13:53

Publicado em 12 de Fevereiro de 2021 às 13:53

Mais seis pacientes de Manaus transferidos ao ES receberam alta nesta sexta (12)
Seis pacientes de Manaus que se tratavam da Covid-19 no ES receberam alta nesta sexta-feira (12) Crédito: Divulgação/Sesa
Seis pacientes de Manaus, capital do Amazonas, que estavam em tratamento da Covid-19 no Espírito Santo, receberam alta médica e já embarcaram de volta para casa, na manhã desta sexta-feira (12). De acordo com a Secretaria do Estado de Saúde (Sesa), eles ficaram internados por 23 dias no Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra.
A Sesa informou também que a alta médica aconteceu após todos os seis apresentarem dois resultados de testes PCR negativos para a presença do coronavírus nas últimas 24 horas. 
Eles foram levados de volta para Manaus em voo comercial que saiu do Aeroporto de Vitória, às 9h. O transporte dos pacientes que receberam alta é de responsabilidade do Ministério da Saúde e do governo do estado do Amazonas.

OS PACIENTES DE MANAUS

A Sesa informou que, dos 36 pacientes transferidos do Amazonas para o Espírito Santo, 17 ainda não foram curados da Covid-19 e permanecem no Hospital Dr. Jayme Santos Neves. Cinco deles estão em UTIs, enquanto os outros 12 estão em enfermarias.
Nas últimas semanas, cinco doentes de Manaus transferidos para o Estado morreram por complicações da doença. Com as altas desta sexta-feira (12), subiu para 14 o número de pacientes que já foram curados da doença e retornaram para Manaus.
Além dos pacientes do Amazonas, na rede hospitalar do Espírito Santo também estão internados seis moradores de Rondônia com Covid-19. O estado de saúde desses pacientes, no entanto, é bem delicado e exige muitos cuidados, explicou Nésio.  

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