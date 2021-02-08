ES registra quinta morte de paciente com Covid-19 transferido de Manaus

Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, recebe trinta e seis pacientes com Covid-19 vindos de Manaus Crédito: Fernando Madeira

O Espírito Santo registrou, nesta segunda-feira (08), a quinta morte de paciente com coronavírus transferido de Manaus para o Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.

Trata-se de um homem de 43 anos, que ficou hospitalizado por 17 dias. A informação foi confirmada pela S ecretaria de Estado da Saúde (Sesa) , que lamentou o falecimento.

De acordo com a secretaria, a família foi comunicada e serão adotados protocolos para liberação do corpo - processo de responsabilidade do Governo do Estado do Amazonas.

"Toda a atividade será acompanhada pela técnica representante do Governo do Estado do Amazonas que está em solo capixaba, além de profissionais do hospital (médico, assistente social e psicólogo)", destacou a Sesa.

29 PERMANECEM INTERNADOS

A pasta ainda informou que dos 36 pacientes que vieram para o Estado, 29 permanecem internados no hospital, que é referência no tratamento da Covid-19, sendo cinco em UTI e 24 em enfermaria. Dois pacientes tiveram alta.

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