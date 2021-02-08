ES registra quinta morte de paciente com Covid-19 transferido de Manaus

O Espírito Santo registrou, nesta segunda-feira (08), a quinta morte de paciente com coronavírus transferido de Manaus para o Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.
Trata-se de um homem de 43 anos, que ficou hospitalizado por 17 dias. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), que lamentou o falecimento.
De acordo com a secretaria, a família foi comunicada e serão adotados protocolos para liberação do corpo - processo de responsabilidade do Governo do Estado do Amazonas.
"Toda a atividade será acompanhada pela técnica representante do Governo do Estado do Amazonas que está em solo capixaba, além de profissionais do hospital (médico, assistente social e psicólogo)", destacou a Sesa.
29 PERMANECEM INTERNADOS
A pasta ainda informou que dos 36 pacientes que vieram para o Estado, 29 permanecem internados no hospital, que é referência no tratamento da Covid-19, sendo cinco em UTI e 24 em enfermaria. Dois pacientes tiveram alta.
ES TAMBÉM RECEBE PACIENTES DE RONDÔNIA
Chegou ao Espírito Santo na tarde deste domingo (07) o primeiro paciente vindo de Rondônia. Ao todo, o Estado vai receber 15 pessoas diagnosticadas com Covid-19. O voo particular pousou no Aeroporto de Vitória por volta das 14 horas. Uma ambulância já aguardava na pista.
O paciente foi encaminhado para o Hospital Doutor Jayme Santos Neves, na Serra. A decisão de receber mais pacientes vindos do Norte do país foi informada pelo governador Renato Casagrande em suas redes sociais.