Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Homem de 43 anos

ES registra quinta morte de paciente com Covid-19 transferido de Manaus

O mais recente óbito trata-se de um homem de 43 anos, que ficou hospitalizado por 17 dias. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), que lamentou o falecimento

Publicado em 

08 fev 2021 às 11:42

Publicado em 08 de Fevereiro de 2021 às 11:42

Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, recebe trinta e seis pacientes com Covid-19 vindos de Manaus
Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, recebe trinta e seis pacientes com Covid-19 vindos de Manaus Crédito: Fernando Madeira
O Espírito Santo registrou, nesta segunda-feira (08), a quinta morte de paciente com coronavírus  transferido de Manaus para o Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.
Trata-se de um homem de 43 anos, que ficou hospitalizado por 17 dias. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), que lamentou o falecimento.
De acordo com a secretaria, a família foi comunicada e serão adotados protocolos para liberação do corpo - processo de responsabilidade do Governo do Estado do Amazonas.
"Toda a atividade será acompanhada pela técnica representante do Governo do Estado do Amazonas que está em solo capixaba, além de profissionais do hospital (médico, assistente social e psicólogo)", destacou a Sesa.

29 PERMANECEM INTERNADOS

A pasta ainda informou que dos 36 pacientes que vieram para o Estado, 29 permanecem internados no hospital, que é referência no tratamento da Covid-19, sendo cinco em UTI e 24 em enfermaria. Dois pacientes tiveram alta.

ES TAMBÉM RECEBE PACIENTES DE RONDÔNIA

Chegou ao Espírito Santo na tarde deste domingo (07) o primeiro paciente vindo de Rondônia. Ao todo, o Estado vai receber 15 pessoas diagnosticadas com Covid-19. O voo particular pousou no Aeroporto de Vitória por volta das 14 horas. Uma ambulância já aguardava na pista.
O paciente foi encaminhado para o Hospital Doutor Jayme Santos Neves, na Serra. A decisão de receber mais pacientes vindos do Norte do país foi informada pelo governador Renato Casagrande em suas redes sociais.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Manaus (AM) Covid-19 Coronavírus no ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Bronquiolite e pneumonia: como reconhecer os primeiros sinais em crianças
Imagem de destaque
Motociclista morre em acidente com carro na BR 381 em São Mateus
Imagem de destaque
A Romaria é dos Homens, mas a vez será das mulheres. Entenda

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados