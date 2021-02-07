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Leitos de UTI

Chega ao ES o primeiro paciente com Covid-19 vindo de Rondônia

Paciente chegou ao Aeroporto de Vitória por volta das 14 horas e logo em seguida foi levado, de ambulância,  para o Hospital  Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, onde permanecerá internado
Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

07 fev 2021 às 15:13

Publicado em 07 de Fevereiro de 2021 às 15:13

Primeiro paciente vindo de Rondônia que chegou neste domingo, às 14h, no Aeroporto de Vitória. O paciente foi transferido para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves.
Primeiro paciente vindo de Rondônia que chegou neste domingo, às 14h, no Aeroporto de Vitória. O paciente foi transferido para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves. Crédito: Helio Filho/Secom ES
Chegou ao Espírito Santo na tarde deste domingo (07) o primeiro paciente vindo de Rondônia. Ao todo, o Estado vai receber 15 pessoas diagnosticadas com Covid-19. O voo particular pousou no Aeroporto de Vitória por volta das 14 horas. Uma ambulância já aguardava na pista. O paciente foi encaminhado para o Hospital Doutor Jayme Santos Neves, na Serra.
A decisão de receber mais pacientes vindos do Norte do país foi informada pelo governador Renato Casagrande em suas redes sociais.
As transferências serão feitas por meio do serviço de UTI aérea, contratado pelo governo do Estado de Rondônia. O processo de regulação acontece em parceria entre as secretarias de saúde dos Estados.
"O SUS se organiza e se mobiliza para responder a esta grave crise sanitária que vivenciamos. Temos plenas condições de receber estes pacientes sem comprometer a garantia do acesso dos capixabas aos leitos Covid"
Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde
“Há 14 dias registramos no Estado uma queda da ocupação hospitalar. Estamos há uma semana com menos de 500 pacientes/dia internados”, complementou Fernandes.
Todos ficarão em leitos de UTI, passarão por avaliação médica e ficarão em setor separado, inclusive dos pacientes de Manaus. O Serviço de Assistência Social estará em constante monitoramento de evolução do quadro clínico com apresentação de boletins diários que serão por telefone e webconferência.

Chegada do primeiro paciente vindo de Rondônia

PRIMEIRA PACIENTE É MULHER DE 52 ANOS

Apesar de a Secretaria de Estado da Saúde de Rondônia ter informado à TV Gazeta de que quatro pacientes viriam para o Estado neste domingo (07), no final da tarde a Secretaria de Estado de Saúde do Espírito Santo (Sesa) confirmou a chegada de apenas uma paciente de Rondônia. De acordo com nota enviada pela pasta, os outros 14 pacientes devem chegar nos próximos dias.
A primeira a chegar foi uma mulher, de 52 anos, que veio para dar continuidade ao tratamento contra  a Covid-19 em solo capixaba.  Segundo a Sesa, "o acolhimento a esses pacientes acontece em função da atual situação de grave crise sanitária naquele Estado, com registros de falta de leitos de UTI", registrou, em nota.

PACIENTES DE MANAUS

Outros 36 pacientes, vindos de Manaus, no Amazonas, também foram atendidos no hospital localizado na Serra. Dois deles já receberam alta e retornaram para suas casas. Quatro morreram em decorrência de comorbidades e complicações da Covid-19.
A nota encaminhada no final da tarde pela Secretaria de Saúde informou que dos pacientes manauaras que seguem hospitalizados, seis encontram-se na UTI e 24 estão na enfermaria. Destes, 21 têm potencial para alta até o final desta semana.
A volta para Manaus, no entanto, depende do resultado de testagem PCR. "Mesmo com a melhora clínica, a transferência dos pacientes de volta para Manaus está condicionada ao critério de testagem de RT-PCR negativo", informou a Sesa.
*Com informações de Aurélio de Freitas

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