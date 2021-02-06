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Celebração da vida

Internada no ES, paciente de Manaus ganha vídeo de aniversário da família

Bem longe de casa, Raimunda Guimarães Cardoso completa 43 anos neste domingo (7).  Marido, filhas e amigos prepararam um vídeo com mensagens de alegria e esperança
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

06 fev 2021 às 19:57

Publicado em 06 de Fevereiro de 2021 às 19:57

André e Raimunda
Raimunda Guimarães Cardoso completa 43 anos de idade nesta domingo (7) e seu marido, André Andrade Cardoso, preparou um vídeo para a esposa Crédito: Arquivo Pessoal
A manauara Raimunda Guimarães Cardoso vai passar o aniversário de 43 anos em um leito do hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, há mais de quatro mil quilômetros de casa e da família. Contudo, certo de que vai revê-la em breve, o marido de Ray, como prefere ser chamada, reuniu em vídeo mensagens de esperança de amigos e familiares.
André Andrade Cardoso, de 44 anos, é casado com Ray há quase 20 anos, e tem duas filhas,  Gabriela, de 15, e Marina, de 9. Eles se uniram aos pastores da igreja que a família frequenta e gravaram mensagens de carinho, afeto e, sobretudo, resiliência para ajudar Ray a passar por esse momento difícil.
"A gente está morrendo de saudade, queria estar aí pra te dar um abraço. A gente te ama muito"
Gabriela, 15 anos - Filha de Ray
A saudade sentida pelos familiares durante o período em que Ray está sendo tratada no Espírito Santo está perto do fim. André explicou que a esposa, que já esteve internada na UTI, já não apresenta mais os sintomas da doença e aguarda dois resultados negativos do teste PCR para poder receber alta e ser liberada pra voltar para casa. Enquanto ela não retorna, a solução para encurtar a distância está nas chamadas de vídeo que eles fazem com o auxílio da equipe do Hospital Jayme.
"Estamos aguardando sair a resposta de dois testes negativos de PCR. Desde o último dia 26 ela vem fazendo (os testes) e só obtivemos um negativo, mas em nome Jesus vai dar certo. Falamos com ela quando o hospital faz vídeo-chamada e sempre levamos noticias boas e oramos junto. Às vezes ela liga para nossas filhas pra matar saudade, nossas filhas estão com muita saudade em Manaus", afirmou.
André, Ramimunda e as duas filhas, Gabriela e Marina
Raimunda Guimarães Cardoso completa 43 anos de idade nesta domingo (7) e seu marido, André Andrade Cardoso, preparou um vídeo para a esposa Crédito: Arquivo Pessoal
André conta que a esposa tem se sentido deprimida por conta da saudade da família e de todos os desafios que a Covid-19 representa. Mesmo assim, ele afirma que Ray é só gratidão pelos cuidados e pelo carinho oferecido pela equipe do hospital.
"Ela está um pouco deprimida por conta da situação e da demora nos testes, o lado psicológico dela está abalado e ela está sendo acompanhada por psicólogo dentro do hospital. Mas ela está muito grata pelo atendimento primoroso do hospital, do amor das enfermeiras e técnicas e da fisioterapeuta. Está encantada com a recepção do povo capixaba também", destacou André.

OS PACIENTES DE MANAUS

No momento, dos 36 pacientes transferidos de Manaus para o Espírito Santo, 7 estão internados em leitos de UTI's e 23 permanecem na ala de enfermaria, de menor gravidade. Nos últimos dias, dois pacientes que vieram do Norte do país para o Estado tiveram alta médica e puderam retornar à cidade de origem. Desta forma, 30 pacientes ainda seguem sob os cuidados dos profissionais da linha de frente do ES.
Nesta sexta-feira (6), a Secretaria do Estado de Saúde (Sesa) confirmou a morte do quarto paciente transferido do Amazonas para o Estado. Ele era um homem de 80 anos, que apresentava comorbidade e não resistiu ao tratamento, tendo ficado hospitalizado por 14 dias.

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