Internada no ES, paciente de Manaus ganha vídeo de aniversário da família

Raimunda Guimarães Cardoso completa 43 anos de idade nesta domingo (7) e seu marido, André Andrade Cardoso, preparou um vídeo para a esposa Crédito: Arquivo Pessoal

A manauara Raimunda Guimarães Cardoso vai passar o aniversário de 43 anos em um leito do hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, há mais de quatro mil quilômetros de casa e da família. Contudo, certo de que vai revê-la em breve, o marido de Ray, como prefere ser chamada, reuniu em vídeo mensagens de esperança de amigos e familiares.

André Andrade Cardoso, de 44 anos, é casado com Ray há quase 20 anos, e tem duas filhas, Gabriela, de 15, e Marina, de 9. Eles se uniram aos pastores da igreja que a família frequenta e gravaram mensagens de carinho, afeto e, sobretudo, resiliência para ajudar Ray a passar por esse momento difícil.



"A gente está morrendo de saudade, queria estar aí pra te dar um abraço. A gente te ama muito" Gabriela, 15 anos - Filha de Ray

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A saudade sentida pelos familiares durante o período em que Ray está sendo tratada no Espírito Santo está perto do fim. André explicou que a esposa, que já esteve internada na UTI, já não apresenta mais os sintomas da doença e aguarda dois resultados negativos do teste PCR para poder receber alta e ser liberada pra voltar para casa. Enquanto ela não retorna, a solução para encurtar a distância está nas chamadas de vídeo que eles fazem com o auxílio da equipe do Hospital Jayme.

"Estamos aguardando sair a resposta de dois testes negativos de PCR. Desde o último dia 26 ela vem fazendo (os testes) e só obtivemos um negativo, mas em nome Jesus vai dar certo. Falamos com ela quando o hospital faz vídeo-chamada e sempre levamos noticias boas e oramos junto. Às vezes ela liga para nossas filhas pra matar saudade, nossas filhas estão com muita saudade em Manaus", afirmou.



Raimunda Guimarães Cardoso completa 43 anos de idade nesta domingo (7) e seu marido, André Andrade Cardoso, preparou um vídeo para a esposa Crédito: Arquivo Pessoal

André conta que a esposa tem se sentido deprimida por conta da saudade da família e de todos os desafios que a Covid-19 representa. Mesmo assim, ele afirma que Ray é só gratidão pelos cuidados e pelo carinho oferecido pela equipe do hospital.



"Ela está um pouco deprimida por conta da situação e da demora nos testes, o lado psicológico dela está abalado e ela está sendo acompanhada por psicólogo dentro do hospital. Mas ela está muito grata pelo atendimento primoroso do hospital, do amor das enfermeiras e técnicas e da fisioterapeuta. Está encantada com a recepção do povo capixaba também", destacou André.

OS PACIENTES DE MANAUS