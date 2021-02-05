Sesa confirma quarta morte de paciente vindo de Manaus para o ES

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) confirmou a quarta morte do grupo de 36 pacientes transferidos de Manaus, capital do Amazonas, para o Hospital Estadual Doutor Jayme dos Santos Neves, na Serra, para tratamento da Covid-19. O óbito foi registrado às 3h50 da madrugada desta sexta-feira (5) segundo informações repassadas pela assessoria de imprensa da Sesa.
No comunicado, a pasta lamenta a morte e informa ainda que o paciente em questão era um homem de 80 anos, que apresentava comorbidade e não resistiu ao tratamento, tendo ficado hospitalizada por 14 dias.
Ainda de acordo com a Sesa, os familiares da vítima já foram comunicados e serão adotados protocolos para liberação do corpo - processo de responsabilidade do governo do Estado do Amazonas. Toda a atividade será acompanhada pela técnica representante do Governo do Estado do Amazonas que está em solo capixaba, além de profissionais do hospital (médico, assistente social e psicólogo).
PANORAMA
No momento, dos 36 transferidos, 7 estão internados em leitos de UTI's e 23 permanecem na ala de enfermaria, de menor gravidade. Nos últimos dias, dois pacientes que vieram do Norte do país para o Estado tiveram alta médica e puderam retornar à cidade Manauara. Desta forma, 30 pacientes ainda seguem sob os cuidados dos profissionais da linha de frente do ES.
A morte anterior havia sido confirmada pela Sesa na última terça-feira (02). A vítima, uma mulher de 53 anos, faleceu às 5h30 e também apresentava comorbidade. Ela já veio transferida em um quadro grave e não resistiu após 11 dias de internação.
A Sesa já havia confirmado a morte de outros dois pacientes infectados pelo coronavírus vindos de Manaus que estavam em tratamento intensivo no Espírito Santo. Na sexta-feira da semana passada, dia 29 de janeiro, uma mulher de 47 anos, que apresentava comorbidades, não resistiu à doença. O corpo dela foi transferido para o estado do Norte na manhã de segunda (1).
Na tarde de segunda-feira (1), o segundo paciente transferido da capital do Amazonas teve a morte confirmada pela Sesa. Um homem, de 48 anos e que também apresentava comorbidades. Segundo a pasta, ele ficou hospitalizado no Espírito Santo por dez dias.