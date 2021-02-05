Sesa confirma quarta morte de paciente vindo de Manaus para o ES

O Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, recebeu trinta e seis pacientes com Covid-19 vindos de Manaus. Quatro deles não resistiram ao tratamento até aqui Crédito: Fernando Madeira

No comunicado, a pasta lamenta a morte e informa ainda que o paciente em questão era um homem de 80 anos, que apresentava comorbidade e não resistiu ao tratamento, tendo ficado hospitalizada por 14 dias.

Ainda de acordo com a Sesa, os familiares da vítima já foram comunicados e serão adotados protocolos para liberação do corpo - processo de responsabilidade do governo do Estado do Amazonas. Toda a atividade será acompanhada pela técnica representante do Governo do Estado do Amazonas que está em solo capixaba, além de profissionais do hospital (médico, assistente social e psicólogo).

PANORAMA

No momento, dos 36 transferidos, 7 estão internados em leitos de UTI's e 23 permanecem na ala de enfermaria, de menor gravidade. Nos últimos dias, dois pacientes que vieram do Norte do país para o Estado tiveram alta médica e puderam retornar à cidade Manauara. Desta forma, 30 pacientes ainda seguem sob os cuidados dos profissionais da linha de frente do ES.

A Sesa já havia confirmado a morte de outros dois pacientes infectados pelo coronavírus vindos de Manaus que estavam em tratamento intensivo no Espírito Santo. Na sexta-feira da semana passada, dia 29 de janeiro, uma mulher de 47 anos, que apresentava comorbidades, não resistiu à doença. O corpo dela foi transferido para o estado do Norte na manhã de segunda (1).