Morre terceiro paciente com Covid-19 transferido de Manaus para o ES
O terceiro paciente transferido de Manaus (AM) para se tratar no Espírito Santo morreu em decorrência de complicações causadas pela Covid-19. A vítima, uma mulher de 53 anos, faleceu às 5h30 da manhã desta terça-feira (2), no Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, onde estava internada.
Segundo a Secretaria do Estado de Saúde (Sesa), a paciente apresentava comorbidade e já deu entrada na unidade em grave estado geral, não resistindo ao tratamento. Ela ficou hospitalizada por 11 dias. A pasta informou também que a família foi comunicada e serão adotados protocolos para liberação do corpo - procedimento de responsabilidade do governo do Estado do Amazonas.
A Sesa já havia confirmado a morte de outros dois pacientes infectados pelo coronavírus vindos de Manaus que estavam em tratamento intensivo no Espírito Santo. Na sexta-feira (29), uma mulher de 47 anos, que apresentava comorbidades, não resistiu à doença. O corpo dela foi transferido para o estado do Norte na manhã de segunda (1).
Na tarde de segunda-feira (1), o segundo paciente transferido da capital do Amazonas teve a morte confirmada pela Sesa. Um homem, de 48 anos e que também apresentava comorbidades. Segundo a pasta, ele ficou hospitalizado no Espírito Santo por dez dias.
Ao todo, 36 pacientes foram transferidos de Manaus para o Espírito Santo, devido ao colapso do sistema de saúde amazonense. Destes, 33 continuam em tratamento no Hospital Dr. Jayme Santos Neves, sendo nove em UTIs e 24 em enfermarias.
Mais cedo, em coletiva de imprensa, o secretário Nésio Fernandes havia informado que 22 pacientes já têm condições clínicas de receber alta, porém a maioria ainda apresenta teste positivo, ou seja, há possibilidade de transmissão da Covid-19. Somente após a realização de dois exames com resultado negativo, conforme estabelecido em critérios internacionais, eles poderão ser liberados para retornar a Manaus.