Corpo de paciente de Manaus que morreu no ES com Covid é transferido
O corpo da paciente de Manaus que foi transferida para o Espírito Santo e morreu na última sexta-feira (29) em decorrência da Covid-19 foi transferido para a capital do Amazonas na manhã desta segunda (1), em um avião da Casa Militar do estado do Norte. O embarque aconteceu por volta das 7h10, no aeroporto Eurico de Aguiar Salles, em Vitória.
Ao todo, 36 pacientes foram transferidos de Manaus para o Espírito Santo, por conta do colapso do sistema de saúde do Amazonas. De acordo com a última atualização da Sesa, 14 estão internados em UTIs e 21 em enfermarias - todos adultos. “Dos que estão em enfermaria, oito se encontram com condições de alta clínica, aguardando a negativação do teste RT-PCR para retorno ao estado de origem”, disse a pasta.