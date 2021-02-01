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Pandemia

Corpo de paciente de Manaus que morreu no ES com Covid é transferido

A mulher de 47 anos morreu na última sexta (29) em decorrência da Covid-19. Embarque  para o Amazonas foi realizado na manhã desta segunda-feira (1)
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

01 fev 2021 às 09:26

Publicado em 01 de Fevereiro de 2021 às 09:26

Imagem da parte traseira do avião que fez o transporte do corpo da paciente, com um carro de funerária a frente.
Corpo de paciente de Manaus que morreu na última sexta (29) é transferido Crédito: Divulgação
Corpo de paciente de Manaus que morreu no ES com Covid é transferido
O corpo da paciente de Manaus que foi transferida para o Espírito Santo e morreu na última sexta-feira (29) em decorrência da Covid-19 foi transferido para a capital do Amazonas na manhã desta segunda (1), em um avião da Casa Militar do estado do Norte. O embarque aconteceu por volta das 7h10, no aeroporto Eurico de Aguiar Salles, em Vitória.
A morte da paciente de 47 anos foi confirmada, na ocasião, pela Secretaria do Estado de Saúde (Sesa), que informou, por meio de nota, que ela apresentava múltiplas comorbidades e não resistiu, após ficar hospitalizada por sete dias no Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra.
Ao todo, 36 pacientes foram transferidos de Manaus para o Espírito Santo, por conta do colapso do sistema de saúde do Amazonas. De acordo com a última atualização da Sesa, 14 estão internados em UTIs e 21 em enfermarias - todos adultos. “Dos que estão em enfermaria, oito se encontram com condições de alta clínica, aguardando a negativação do teste RT-PCR para retorno ao estado de origem”, disse a pasta.

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