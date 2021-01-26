Inicialmente, 29 pacientes de Manaus (AM) foram para a UTI do Hospital Estadual Doutor Jayme dos Santos Neves Crédito: Fernando Madeira

Your browser does not support the audio element. Como estão os pacientes de Manaus transferidos para hospital no ES

"Dos 18 que estão em enfermaria, oito estão aguardando o resultado negativo dos testes PCR para voltarem ao Amazonas e os outros dez estão estáveis, mas sem critérios clínicos para alta" Nésio Fernandes - Secretário de Saúde do Espírito Santo

11 pacientes de Manaus (AM) já conseguiram ter alta da UTI após chegada ao ES

A atenção dos profissionais também foi destacada por Tiago Barreto de Oliveira, que está no Estado para ficar mais próximo do pai – um dos pacientes de Manaus que ainda se encontra na UTI. "Todo dia, no início da tarde, eu converso com os médicos. Ele está sendo muito bem cuidado", disse o jovem, agradecido.

"O psicológico do meu pai ainda está muito abalado, mas o tratamento dele está evoluindo. Digamos que ele é um dos melhores entre os que estão na UTI" Tiago Barreto de Oliveira - Bacharel em Direito e filho de paciente manauara transferido ao ES

Tiago Barreto de Oliveira, de 24 anos, ao lado do pai Altamir Gomes de Oliveira, de 49 anos Crédito: Acervo pessoal

"Eu fico emocionado por saber que as pessoas têm se solidarizado com a situação que temos enfrentado, mesmo que seja apoiando só com uma mensagem de carinho. Se fosse o contrário (o AM recebendo capixabas), não seria diferente", disse Tiago. "É o momento da gente se unir e vencer essa batalha, essa doença."

Quem também viajou ao Espírito Santo foi o gerente André Cardoso. A esposa dele, Ray Cardoso, de 41 anos, está entre os pacientes que devem receber alta nos próximos dias. Ele chegou ao Estado na última sexta-feira (22). "As preocupações de como seria a recepção dela passaram. Eu vi in loco, foi a melhor que ela poderia receber", contou.

A artesã Ray Cardoso ao lado do marido André Cardoso.. Os dois vivem em Manaus (AM) Crédito: Acervo pessoal

Juntos, eles têm duas filhas: uma de nove anos e outra de 15 anos, que ficaram em Manaus. "Enfrentamos todas as dificuldades e quando recebi a notícia de que ela estava muito próxima de ser liberada, que a recuperação dela estava muito bem, foi uma sensação de vitória, de alívio", comemorou.