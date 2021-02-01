Morre mais um paciente de Manaus que estava internado no ES

"A Sesa lamenta o falecimento de paciente do sexo masculino, de 48 anos, ocorrido nesta segunda-feira (1), às 17h31. O paciente apresentava comorbidade e não resistiu, tendo ficado hospitalizado por dez dias. A família foi comunicada e serão adotados protocolos para liberação do corpo - processo de responsabilidade do Governo do Estado do Amazonas", informa a secretaria, em um trecho da nota.