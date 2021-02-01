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Complicações da Covid

Morre mais um paciente de Manaus que estava internado no ES

Homem de 48 anos havia sido transferido para o Espírito Santo por falta de estrutura para atendimento no Amazonas; ele apresentava comorbidades
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

01 fev 2021 às 20:42

Publicado em 01 de Fevereiro de 2021 às 20:42

Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, recebe trinta e seis pacientes com Covid-19 vindos de Manaus
Momento da chegada de pacientes de Manaus, capital do Amazonas, para internação em hospital no Espírito Santo  Crédito: Fernando Madeira
Mais um paciente que havia sido transferido de Manaus, capital do Amazonas, para atendimento no Espírito Santo morreu em decorrência da Covid-19. Trata-se de um homem de 48 anos, que apresentava comorbidades e não resistiu às complicações da doença. A morte ocorreu no final da tarde desta segunda-feira (1) no Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, e foi comunicada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), em nota, à noite. 
"A Sesa lamenta o falecimento de paciente do sexo masculino, de 48 anos, ocorrido nesta segunda-feira (1), às 17h31. O paciente apresentava comorbidade e não resistiu, tendo ficado hospitalizado por dez dias. A família foi comunicada e serão adotados protocolos para liberação do corpo - processo de responsabilidade do Governo do Estado do Amazonas", informa a secretaria, em um trecho da nota. 
Morre mais um paciente de Manaus que estava internado no ES
O texto ressalta, ainda, que "toda a atividade será acompanhada pela técnica representante do governo do Estado do Amazonas que está em solo capixaba, além de profissionais do hospital (médico, assistente social e psicólogo)."
Na sexta-feira (29), uma mulher de 47 anos também não resistiu à infecção pelo coronavírus e morreu. O traslado do corpo foi realizado na manhã desta segunda para Manaus. 
Ao todo, o Espírito Santo recebeu 36 pacientes transferidos de Manaus, em meio à crise de falta de oxigênio para os doentes no Amazonas. Desses, segundo a nota da Sesa, 34 permanecem sob os cuidados dos profissionais do Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, sendo 12 em UTI e 22 em enfermaria. 
 Mais cedo, em coletiva de imprensa, o secretário Nésio Fernandes havia informado que 22 pacientes já têm condições clínicas de receber alta, porém a maioria ainda apresenta teste positivo, ou seja, há possibilidade de transmissão da Covid-19. Somente após a realização de dois exames com resultado negativo, conforme estabelecido em critérios internacionais, eles poderão ser liberados. 

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