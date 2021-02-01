Chegada dos pacientes vindos de Manaus ao Aeroporto de Vitória Crédito: Fernando Madeira

Tudo depende de mais um resultado de teste RT-PCR negativado. Segundo Nésio, está sendo adotando um critério internacional que exige dois exames de RT-PCR negativos em um prazo de 24 horas, o que indica que a pessoa não está em condições de transmissão da doença.

Your browser does not support the audio element. Covid-19 - quatro pacientes de Manaus internados no ES podem ter alta

“Esperamos que a partir de amanhã possamos celebrar as primeiras altas e que possam retornar ao seu estado”, destacou Nésio.

Outros 18 pacientes estão em enfermaria e seguem em tratamento. Há ainda 13 que permanecem sendo cuidados em UTI. Uma paciente morreu no último dia 29. Era uma mulher, de 47 anos. Ela apresentava múltiplas comorbidades e não resistiu, tendo ficado hospitalizada por sete dias, informou a Secretaria de estado da Saúde (Sesa).