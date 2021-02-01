Pelo menos quatro pacientes, dos 36 que foram transferidos de Manaus, após o colapso do sistema de saúde do Amazonas, já estão em condições de receber alta hospitalar. Há uma expectativa de que possam ser liberados nesta terça-feira (03), informou o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes.
Tudo depende de mais um resultado de teste RT-PCR negativado. Segundo Nésio, está sendo adotando um critério internacional que exige dois exames de RT-PCR negativos em um prazo de 24 horas, o que indica que a pessoa não está em condições de transmissão da doença.
Covid-19 - quatro pacientes de Manaus internados no ES podem ter alta
“Esperamos que a partir de amanhã possamos celebrar as primeiras altas e que possam retornar ao seu estado”, destacou Nésio.
Outros 18 pacientes estão em enfermaria e seguem em tratamento. Há ainda 13 que permanecem sendo cuidados em UTI. Uma paciente morreu no último dia 29. Era uma mulher, de 47 anos. Ela apresentava múltiplas comorbidades e não resistiu, tendo ficado hospitalizada por sete dias, informou a Secretaria de estado da Saúde (Sesa).
Nésio informou ainda que uma grande operação foi realizada no hospital para bloquear a contaminação com a nova cepa do coronavírus. “Todas as medidas necessárias para fazer bloqueio de casos dos pacientes de Manaus foram tomadas. Construímos grande operação, monitoramos familiares que vieram visitar pacientes aqui no Estado”, informou.