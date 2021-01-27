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Crise Sanitária

Navio da Marinha leva oxigênio a hospitais de Manaus

A capital do Amazonas enfrenta colapso no sistema de saúde devido ao agravamento da pandemia. O transporte faz parte da Operação Covid-19, realizada pelas Forças Armadas

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 18:08

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

27 jan 2021 às 18:08
Navio da Marinha faz o transporte de oxigênio para Manaus
O transporte faz parte da Operação Covid-19, realizada pelas Forças Armadas para mitigar as consequências da doença. Crédito: Divulgação/ Marinha do Brasil
O navio-patrulha oceânico Apa, que integra a frota da Marinha brasileira, atracou no porto da Vila do Conde (PA) na noite da última terça-feira (26), com um tanque de 54 toneladas, que será envasado em Belém com 90 mil m³ de oxigênio líquido e seguirá rumo ao Amazonas para abastecer hospitais de Manaus.
A Marinha foi responsável pelo transporte de São Paulo ao Pará. Agora, uma balsa será usada para transportar, por rios, o tanque até Manaus, onde deve chegar na primeira semana de fevereiro.
A capital do Amazonas enfrenta colapso no sistema de saúde devido ao agravamento da pandemia do coronavírus.
O transporte faz parte da Operação Covid-19, realizada pelas Forças Armadas para mitigar as consequências da doença.
O Apa partiu de Santos em 19 de janeiro e tinha previsão de parada no Pará no dia 28 de janeiro, mas, devido às boas condições meteorológicas e aos esforços da tripulação, composta por 80 militares, a chegada em Vila do Conde foi antecipada em dois dias.
A missão do Apa teve apoio do Comando do 4º Distrito Naval, da Companhia Docas do Pará, que disponibilizou cais e guindastes, e da empresa White Martins, fornecedora do oxigênio.
O Sindicato das Empresas de Navegação Fluvial e Lacustre e das Agências de Navegação no Estado do Pará também se dispôs a ajudar no transporte.

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