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Dois pacientes de Manaus em tratamento no ES estão curados da Covid-19

Evanderson Silva de Jesus, de 28 anos, e Afrânio Johnson Costa dos Anjos, de 51 anos, tiveram dois exames de Covid-19 com resultado negativo e recebem alta nesta quarta (3)
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

03 fev 2021 às 14:26

Publicado em 03 de Fevereiro de 2021 às 14:26

Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, recebe trinta e seis pacientes com Covid-19 vindos de Manaus
Chegada ao Espírito Santo de pacientes com Covid-19, que foram transferidos de Manaus  Crédito: Fernando Madeira
A Secretaria do Estado de Saúde (Sesa) informou que dois pacientes de Manaus (AM) infectados pelo coronavírus, em tratamento no Espírito Santo, receberão alta hospitalar nesta quarta-feira (3). Evanderson Silva de Jesus, de 28 anos, e Afrânio Johnson Costa dos Anjos, de 51 anos, deram entrada no Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, no dia 21 de janeiro.
Os pacientes alcançaram a condição clínica para ter alta, o que significa que estão com duas amostras negativas do exame RT- PCR contra a Covid-19. Conforme estabelecido em critérios internacionais, os pacientes só podem ser liberados para retornar para Manaus, no Amazonas, caso tivessem dois exames com resultado negativo.
De acordo com o secretário do Estado de Saúde, Nésio Fernandes, outros 20 pacientes já possuem condições clínicas de receber alta, porém ainda apresentam teste positivo, ou seja, há possibilidade de transmissão da Covid-19. No total, 36 pacientes foram transferidos de Manaus para o Espírito Santo. Três morreram em decorrência de complicações da doença.

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