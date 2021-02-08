Covid-19: mais três pacientes de Manaus em tratamento no ES recebem alta

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"Os manauaras chegaram ao Hospital Jayme com quadro clínico delicado, precisando de suporte intensivo, e têm recebido toda assistência necessária. A equipe tem trabalhado exaustivamente”, disse.

Os pacientes retornaram ao Amazonas em voo comercial, na noite desta segunda-feira (08). O transporte deles é de responsabilidade do governo amazonense e do Ministério da Saúde.

No total, 36 pacientes infectados pela Covid-19 tiveram de ser transferidos para o Espírito Santo por conta da crise assistencial do sistema de saúde do Amazonas. Desses, cinco já tiveram alta e 26 permanecem em tratamento no Hospital Dr. Jayme Santos Neves, sendo cinco em UTI e 21 em enfermarias, conforme comunicado pela Sesa.