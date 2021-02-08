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Hospital Jayme Santos Neves

Covid-19: mais três pacientes de Manaus em tratamento no ES recebem alta

Judith Medeiros, de 79 anos, Jair Nascimento, 44 anos, e Arnobio de Souza Filho, 55 anos, receberam alta nesta segunda-feira (8) após apresentarem dois testes PCR negativos

Publicado em 08 de Fevereiro de 2021 às 20:32

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

08 fev 2021 às 20:32
Três pacientes transferidos de Manaus receberam alta nesta segunda (8)
Três pacientes transferidos de Manaus receberam alta nesta segunda (8) Crédito: Divulgação/Sesa
A espera pelo retorno para casa acabou para mais três pacientes de Manaus infectados pela Covid-19 e que estavam em tratamento no Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra. Judith Medeiros Chaves, de 79 anos, Jair Tavares da Silva Nascimento, 44 anos, e Arnobio Augusto de Souza Filho, 55 anos, receberam alta nesta segunda-feira (8), após apresentarem dois testes negativos de PCR.
A Secretaria do Estado de Saúde (Sesa) informou que os três chegaram a ficar internados na UTI do hospital. Judith e Arnobio precisaram de quatro dias em leitos de terapia intensiva, enquanto Jair ficou internado por cinco dias. Segundo a diretora técnica do Hospital Jayme, Juliana Tavares, eles chegaram ao Estado com um quadro clínico considerado delicado.
"Os manauaras chegaram ao Hospital Jayme com quadro clínico delicado, precisando de suporte intensivo, e têm recebido toda assistência necessária. A equipe tem trabalhado exaustivamente”, disse.
Os pacientes retornaram ao Amazonas em voo comercial, na noite desta segunda-feira (08). O transporte deles é de responsabilidade do governo amazonense e do Ministério da Saúde.
Covid-19 - mais três pacientes de Manaus em tratamento no ES recebem alta
Na última quarta-feira (3), Evanderson Silva de Jesus, 27 anos, e Afrânio Jhonson Costa dos Anjos, 51, que estavam no Espírito Santo tratando da Covid-19, foram os primeiros pacientes manauaras a receberem alta.

OS PACIENTES DE MANAUS

No total, 36 pacientes infectados pela Covid-19 tiveram de ser transferidos para o Espírito Santo por conta da crise assistencial do sistema de saúde do Amazonas. Desses, cinco já tiveram alta e 26 permanecem em tratamento no Hospital Dr. Jayme Santos Neves, sendo cinco em UTI e 21 em enfermarias, conforme comunicado pela Sesa. 
Na manhã desta segunda-feira (8), foi registrada a quinta morte dentre os pacientes transferidos de Manaus. A Sesa informou que se tratava de um homem de 43 anos que ficou hospitalizado por 17 dias. 

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