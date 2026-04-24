Garoto lança experiência de degustação de chocolate e café na fábrica em Vila Velha

A tradicional fábrica de chocolates da Garoto, na Glória, em Vila Velha, está lançando um novo programa de visitação para oferecer uma experiência que combina dois produtos muito conhecidos e importantes para o Espírito Santo: café e chocolate.

A experiência é chamada de Chococoffee e vai começar no dia 11 de maio. Os visitantes vão ter a oportunidade de participar degustações de harmonizações complementares e por contraste entre cafés Nescafé ou Nespresso e os variados chocolates produzidos pela Garoto.





O lançamento do novo programa para visitantes foi realizado na apresentação da 35ª edição das Dez Milhas Garoto, que vai abrir as inscrições na próxima terça-feira (28).





Segundo a Garoto, além de explorar as sensações, os visitantes vão conhecer a história do café e do Nescafé, além de ter as degustações práticas guiadas. A recepção será personalizada. Um quadro vai mostrar o nome do visitante, que ganhará ainda avental exclusivo e certificado ao final.





A duração do Chococoffe será de 40 minutos a 1 hora. Os grupos, por horário, são de até 16 pessoas, a partir de 13 anos de idade.



