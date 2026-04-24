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Harmonização

Garoto lança experiência de degustação de chocolate e café na fábrica em Vila Velha

Chamada de Chococoffee, experiência vai passar a ser oferecida para os visitantes a partir de 11 de maio

Publicado em 24 de Abril de 2026 às 15:32

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

24 abr 2026 às 15:32
Nova degutação na fábrica da Garoto, em Vila Velha
Fábrica da Garoto, em Vila Velha, vai ter degustação que combina chocolate e café. Divulgação/Garoto

A tradicional fábrica de chocolates da Garoto, na Glória, em Vila Velha, está lançando um novo programa de visitação para oferecer uma experiência que combina dois produtos muito conhecidos e importantes para o Espírito Santo: café e chocolate. 

 

A experiência é chamada de Chococoffee e vai começar no dia 11 de maio. Os visitantes vão ter a oportunidade de participar degustações de harmonizações complementares e por contraste entre cafés Nescafé ou Nespresso e os variados chocolates produzidos pela Garoto.


O lançamento do novo programa para visitantes foi realizado na apresentação da 35ª edição das Dez Milhas Garoto, que vai abrir as inscrições na próxima terça-feira (28).


Segundo a Garoto, além de explorar as sensações, os visitantes vão conhecer a história do café e do Nescafé, além de ter as degustações práticas guiadas. A recepção será personalizada. Um quadro vai mostrar o nome do visitante, que ganhará ainda avental exclusivo e certificado ao final. 


A duração do Chococoffe será de 40 minutos a 1 hora. Os grupos, por horário, são de até 16 pessoas, a partir de 13 anos de idade.


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Nestlé vai investir na ampliação da fábrica da Garoto, em Vila Velha

Chococoffee

  • Vendas de ingressos: a partir de 27 de abril na Sympla (www.sympla.com.br).
  • Horários: até 7 sessões/dia (segunda a sexta-feira); 4 aos sábados; extra em feriados/domingos (sujeito a vagas).
  • Local: Praça Meyerfreund, nº 1, Glória, Vila Velha (ES).
  • Valores e descontos: Inteira: R$ 70 (30% off para moradores de Vila Velha e 50% off para colaboradores da Garoto, parentes e amigos)


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